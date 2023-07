Marco Reus und das Gewicht der Binde

Kommentar

Es ist eine elegante Lösung und der erste Schritt zu einem würdigen Abschied, den langjährigen Kapitän in seiner wohl letzten Saison bei Borussia Dortmund abzulösen.

Marco Reus ist nicht mehr Kapitän von Borussia Dortmund. Die Nachricht kommt nicht überraschend. Reus entgeht in seiner womöglich letzten Saison als Profi unwürdigen Diskussionen, ob seine Leistungen noch denen eines Spielführers eines ambitionierten Klubs angemessen sind. Zugleich steht der 34-Jährige nicht mehr stets in vorderster Reihe, muss nicht nach jedem sportlichen Rückschlag vor die Mikrofone, muss nicht mehr bei jedem Sponsoringtermin als das Gesicht des BVB auftreten. Reus dürfte davon profitieren, wenn er sich in der kommenden Saison ausschließlich auf das Training und die 90 Minuten auf dem Rasen konzentrieren kann.

Wer folgt auf Reus?

Zwar hat er im Laufe seiner fünfjährigen Amtszeit als Dortmunder Kapitän eine gewisse Routine in Interviewsituationen entwickelt, seine liebste Disziplin waren sie aber nie. Zugleich dürften die Vorwürfe, Reus tauche in wichtigen Spielen ab, deutlich weniger werden. Ab sofort werden nämlich andere Spieler in der Verantwortung stehen.

Auch deshalb war es wichtig, dass Reus frühzeitig für Klarheit sorgt. Gregor Kobel, Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle sind wohl die ersten Kandidaten auf die Nachfolge. Ganz egal, wer im ersten Pflichtspiel der neuen Saison im DFB-Pokal die Kapitänsbinde tragen wird, sie alle sind aufgefordert, künftig als Führungsspieler aufzutreten. An denen mangelte es Borussia Dortmund in der Vergangenheit viel zu häufig. Die genannten Spieler, aber auch erfahrene Akteure wie Sébastien Haller und Julian Brandt, haben die Chance, zu prägenden Figuren der nahen Zukunft zu werden. Marco Reus hingegen hat den ersten Schritt zu einem würdigen Abschied geschafft. Den Abschied einer Vereinslegende, die der erfolgreichste Bundesligatorschütze des Klubs auch ohne Meistertitel sein wird.