Reus-Zukunft beim BVB wohl geklärt – Fingerzeig für Hummels?

Von: Florian Schimak

Der Vertrag von Kapitän Marco Reus läuft bei Borussia Dortmund kommenden Sommer aus. Nun hat der BVB offenbar eine Entscheidung getroffen.

München/Dortmund - Die Zukunft von Marco Reus bei Borussia Dortmund scheint geklärt!

Der Vertrag des BVB-Kapitäns läuft kommenden Sommer aus, zuletzt wurde über einen Abschied des 33-Jährigen spekuliert. Ein Wechsel in die Wüste nach Saudi-Arabien stand ebenso im Raum wie ein Engagement in der MLS. Doch nun ist eine Entscheidung gefallen.

Name: Marco Reus Geburtsdatum: 31. Mai 1989 (33 Jahre) Verein: Borussia Dortmund (Vertrag bis 2023) Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 9 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Marco Reus verlängert offenbar um ein weiteres Jahr beim BVB

Die Dortmunder bieten ihrem Captain offenbar einen neuen Einjahresvertrag an, wie die Bild berichtet. (Artikel hinter einer Bezahlschranke). Was die Fans dazu wohl sagen? Einige Anhänger hätten einen Reus-Abschied offenbar gerne gesehen. Am Samstag saß er beim 2:1-Erfolg über Union Berlin zunächst auf der Bank. Leitete dann aber den Treffer von Youngster Youssoufa Moukoko ein und avancierte so zum Matchwinner.

Angeblich muss Reus bei seiner Verlängerung auch finanzielle Einbußen hinnehmen. Verdiente der Ex-Nationalspieler bislang knapp zwölf Millionen, kassiert Reus zukünftig angeblich „nur noch“ sieben Millionen Euro im Jahr – inklusive Boni. Ist die auch ein Fingerzeig in Richtung Mats Hummels?

Marco Reus (r.) verlängert seinen Vertrag beim BVB offenbar. Wie sieht‘s bei Mats Hummels (l.) aus? © IMAGO / Nordphoto / Team2

BVB verlängert angeblich mit Marco Reus – was bedeute das für Mats Hummels?

Der Vertrag des Ex-Bayern-Stars läuft im Sommer ebenfalls aus. Bislang konnten sich beide Parteien noch über keine Verlängerung einig werden. Reus und Hummels gelten als Führungsspieler beim BVB. Angeblich sollen sich die Bosse der Schwarz-Gelben aber enttäuscht von den Leistungen der beiden gegen die Bayern (2:4) in der Liga und Leipzig (0:2) im Pokal gezeigt haben.

Dennoch wurde zumindest Reus nun ein neuer Vertrag angeboten. Der Offensiv-Star spielt von 1994 bis 2005 beim BVB und kehrte dann 2012 als Profi zurück ins Westfalenstadion. In dieser Saison absolvierte Reus 18 Partien, in denen ihm sechs Treffer und fünf Vorlagen gelang. (smk)