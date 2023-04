Marcel Schuhen: Die „geile Sau“ vom Bölle

Von: Daniel Schmitt

Oft genug Matchwinner in Darmstadt: Torwart Marcel Schuhen. © Imago

Anführer, Einheizer und Publikumsliebling: Darmstadts Torwart Marcel Schuhen ist ein wesentlicher Faktor im Aufstiegsrennen der zweiten Bundesliga.

Als die Darmstädter Fußballer, Fans und Funktionäre noch bittere Tränen weinten, als sie gerade endgültige Gewissheit darüber erlangt hatten, dass es tatsächlich nicht gereicht haben sollte, dass der Anlauf auf die Bundesliga gescheitert war und sie die Zweitligasaison 2021/22 auf diesem verflixten vierten Platz beenden würden, fuhr der Trotz als Erstes zurück in den Körper von Marcel Schuhen.

Der Torwart stand dann da am 15. Mai des vergangenen Jahres auf dem Rasen im Stadion am Böllenfalltor, zwei, drei Meter vor seinen Mitspielern, die die Köpfe hängen ließen, direkt vor der Tribüne der Treuesten unter den Treuen, er hatte ein Megaphone in der Hand und sprach mit kräftiger Stimme hinein: „Wir sind immer wieder aufgestanden und stehen auch jetzt wieder auf.“ Die Fans applaudierten, die Mitspieler ebenso, ernsthaft daran zu glauben, an die Rückkehr zu alter Stärke, aber schien in diesem Moment niemand. Marcel Schuhen jedoch sollte Recht behalten.

Kein Jahr später stehen die Lilien erneut vor dem Aufstieg in Deutschlands Eliteliga, mit einem Unterschied zu damals: Sie stehen noch besser da, haben vor dem Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel quasi uneinholbare 14 Zähler Vorsprung auf den viertplatzierten SC Paderborn sowie sehr gute fünf Zähler auf den Dritten Hamburger SV. Es sind ja nur noch fünf Spieltage zu absolvieren, 15 Punkte also maximal zu holen. Das könnte also tatsächlich reichen für die Lilien, was auch mit Marcel Schuhen zusammenhängt.

Anfangs läuft es unrund

Doch von vorne: Der 30-Jährige, der 2019 aus Sandhausen nach Südhessen kam und einen Vertrag bis 2025 besitzt, erlebte einen Stotterstart bei den Darmstädtern, Verletzungen, Patzer, Formschwankungen. Auf der Linie agierte der Schlussmann zwar meist ordentlich, mit dem Ball am Fuß und bei hohen Hereingaben aber offenbarte er Schwächen. Er war nicht unumstritten. Als Trainer Torsten Lieberknecht im Sommer 2021 am Bölle anheuerte, rief er gleich mal einen Torwart-Zweikampf zwischen Schuhen und dem aus Magdeburg verpflichteten Morten Behrens um die Stammposition zwischen den Pfosten aus. Schuhen setzte sich durch - und überzeugt spätestens seitdem nachhaltig. „Schuh“, so wird der verheiratete Familienvater nur gerufen, verkörpere Mentalität und Willensstärke, sagt Lieberknecht, er wolle immer gewinnen und könne auch nach einem verlorenen Trainingsspiel mächtig sauer werden. „Er ist einer jener Spieler, die für diesen Verein alles tun wollen und mit Haut und Haaren dabei sind“, so der Cheftrainer, was freilich auch für diesen selbst gelten kann. Da haben sich zwei Ehrgeizlinge, zwei Antreiber gefunden. „Ich mag es, wenn es laut ist und knistert“, sagt Schuhen, der häufig direkt vor dem Anpfiff im Spielerkreis noch die letzten Worte an seine Teamkameraden richtet.

Kassieren die Darmstädter ein Gegentor, wirkt ihr Ballfänger fast persönlich beleidigt. Er mosert dann wahlweise seine Vorderleute an, oder Gegner, oder Schiedsrichter, tritt gegen Torpfosten, und er schreit. Laut und oft. Das Gute: Schuhen wurden in der laufenden Runde erst 24 Gründe geliefert, fuchsteufelswild die Bälle aus dem Netz zu holen, der Darmstädter Tabellenführer kassierte mit Abstand die wenigsten Gegentreffer der Liga.

Notenbester Keeper der Liga

Nicht umsonst wird Schuhen beim Fachmagazin „Kicker“ als notenbester Keeper der Liga (2,64) geführt. Erst vergangenen Freitag wieder trieb er beim Heimsieg gegen den Karlsruher SC (2:1) die Badener mit mehreren Glanzparaden an den Rande der Verzweiflung und war der Darmstädter Sieggarant.

Marcel Schuhen ist „’ne geile Sau“, jedenfalls nach Ansicht der Lilien-Fans, die ihm eben jenen Gesang regelmäßig widmen. Der eigens für ihn kreierte Einzeiler mache ihn „sehr stolz“, sagt Schuhen, sei Lohn für die harte Arbeit, die er Tag für Tag reinstecke. Schuhen mag ab und an etwas drüber sein, übers Ziel hinausschießen, wie es auch manch anderem Torwart passiert, doch er ist mit Leib und Seele dabei, er ist einer, der vorangeht, verbal und mit Leistung, auf und neben dem Platz.

Für die Presse ist er ein regelmäßiger Gesprächspartner, nach Siegen wie Niederlagen, da duckt er sich nie weg. Auch Fantreffen sind für ihn keine lästige Last, sondern angenehme Abwechslung. Womöglich wird Marcel Schuhen also bald noch mal erzählen können, wie das damals war im Mai 2022 und was genau jener Rückschlag mit den Aufstieg 2023 zu tun hatte.