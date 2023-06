Manchester City schaltet den Zufall aus

Von: Hendrik Buchheister

Teilen

Erling Haaland teilt seine Freude mit Freundin Isabel Johansen. © AFP

Manchester City ist der erste Gewinner der Königsklasse, der sich im Besitz eines Staats befindet. Gut möglich, dass solche Modelle künftig Europas Fußball noch mehr dominieren.

Manchester City ist ein Klub der Verlierer. So zumindest sehen das viele Fans, die den Verein schon lange begleiten, die Auf- und Abstiege erlebt haben in den Achtzigern, Neunzigern und um die Jahrtausendwende. „We lost last week and we lost today“, so geht ein Fangesang aus jener Zeit, der auch heute noch zu hören ist im Stadion der Himmelblauen, und der auch weiter zu hören sein wird – auch wenn das Lied nichts mehr mit der aktuellen Version von Manchester City zu tun hat. Es passt nicht mehr zu jenem Klub, der in fünf der vergangenen sechs Saisons Meister in England wurde, seit Jahren als beste Mannschaft der Welt gilt und diesem Ruf jetzt auch offiziell gerecht wurde, mit dem Gewinn der Champions League durch das 1:0 im Finale von Istanbul gegen Inter Mailand.

Die Partie war die Krönung einer perfekten Saison für Manchester City. Der Verein gewann neben der Königsklasse auch die Meisterschaft und den FA Cup. Diesen Titeldreiklang schaffte vorher in England nur Manchester United. In Istanbul hat Pep Guardiola seine Mission erfüllt. Das Mastermind hinter den Champions-League-Siegen des FC Barcelona 2009 und 2011 wurde vor sieben Jahren verpflichtet, um Manchester City auf Europas Fußballthron zu heben. Lange wirkte dieses Unterfangen verflucht. In der Premier League stellte der Klub einen Rekord nach dem anderen auf, international scheiterte er immer wieder – oft, weil sich Guardiola verzockte.

2021 zum Beispiel, bei der Finalniederlage gegen den FC Chelsea, verblüffte er selbst den gegnerischen Trainer Thomas Tuchel damit, dass er den defensiven Mittelfeldspieler Rodri draußen ließ. Dieser Rodri schoss gegen Inter Mailand das historische Tor zum ersten Champions-League-Sieg von Manchester City.

Puzzlestück Haaland

Die vielen Fehlversuche haben die Jagd nach dem Henkelpokal zur Obsession werden lassen, für den Verein und Guardiola. Wer daran Zweifel hatte, musste nur dem Trainer zuhören nach dem 1:0 von Istanbul: „Diese verdammte Trophäe ist so schwer zu gewinnen“, keuchte er: „Es ist eine große Erleichterung, diesen Titel zu holen. Jetzt werden wir nicht mehr dauernd danach gefragt.“

Manchester Citys Erfolg wirkt zwangsläufig, wie etwas, das früher oder später ohnehin passieren würde. Grund dafür ist der Reichtum der Klubbesitzer um Scheich Mansour aus Abu Dhabi. Seit der Übernahme vor 15 Jahren hat der Verein angeblich rund 2,5 Milliarden Euro in Spieler investiert. Das Transferminus in diesem Zeitraum beträgt geschätzt rund 1,5 Milliarden Euro, Höchstwert im europäischen Fußball.

Die Verpflichtung von Erling Haaland vor dieser Saison war das fehlende Puzzlestück, die Personalie, die Manchester City gefehlt hatte zur absoluten Dominanz, auch wenn Haaland im Champions-League-Finale unauffällig war. Wie überhaupt die Partie gegen Inter Mailand nicht der von vielen erwartete Spaziergang zum Titel war. Manchester City musste zittern. Ein Gefühl, das dem Klub fremd geworden ist in den vergangenen Jahren.

Die Besitzer haben einen Verein geschaffen, bei dem der Zufall weitgehend ausgeschaltet wird. Es ist ein Verein mit Fachleuten auf allen Ebenen, dem vielleicht besten Trainer der Geschichte, dem besten Trainingsgelände und möglicherweise gar den besten Anwälten, die schon einen Ausschluss der Uefa gegen City über den Internationalen Sportgerichtshof CAS abwehrten. Aktuell hat die Premier League Anklage gegen City in mehr als 100 Fällen erhoben, auch hier geht es um Unregelmäßigkeiten bei Geldfragen. Der Verein streitet die Vorwürfe ab. Trotzdem: dass die eigene Liga einem Champions-League-Sieger Schummelei in großem Stil vorwirft, ist ein Novum.

Manchester City ist der erste Gewinner der Königsklasse, der sich praktisch im Besitz eines Staats befindet. Scheich Mansour, der in Istanbul erst zum zweiten Mal Gast bei einem Spiel seines Vereins war, ist Mitglied der Herrscherfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate. Viele sehen sein Engagement als Sportswashing, also als Versuch, den Ruf seines Landes in der Welt durch Sport aufzuwerten. Gut möglich, dass solche Modelle künftig Europas Fußball noch mehr dominieren.