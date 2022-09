Manchester City gegen Borussia Dortmund: Champions League live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der BVB ist zu Gast bei Manchester City. © IMAGO/Revierfoto

In der Champions League empfängt Manchester City Borussia Dortmund. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Dortmund - Am 2. Spieltag der UEFA Champions League kommt es zu einem echten Top-Spiel. Manchester City empfängt Borussia Dortmund und will den zweiten Sieg in Serie feiern in der Königsklasse des europäischen Fußballs. Zum Auftakt demonstrierten die Engländer ihre Stärke und gewannen auch in der Höhe verdient mit 4:0 beim spanischen Klub FC Sevilla. Dass der Sieg so deutlich ausfallen würde, war schon überraschend.

Der BVB hingegen zeigte weniger Glanz, erledigte seine Aufgabe gegen den FC Kopenhagen aber souverän und fuhr einen ungefährdeten 3:0-Erfolg ein. Der Außenseiter aus Dänemark dürfte es schwer haben in der Gruppe und selbst auf Platz drei, der für die Zwischenrunde in der Europa League berechtigen würde, scheint man nur geringe Chancen zu haben.

Manchester City gegen Borussia Dortmund: Wiedersehen mit Erling Haaland

Beim Gastspiel von Borussia Dortmund bei Manchester City kommt es zu einem emotionalem Wiedersehen, denn Top-Stürmer Erling Haaland wechselte im Sommer aus dem Ruhrpott zur Mannschaft von Trainer Pep Guardiola. Der Norweger hatte keinerlei Anpassungsschwierigkeiten in der englischen Premier League und zeigte sofort, dass er einer der besten Stürmer der Welt ist. In der noch jungen Saison kommt Haaland wettbewerbsübergreifend auf zwölf Treffer in nur acht Einsätzen - in der Premier League hat er bereits zehn Tore auf dem Konto.

Zuletzt äußerte sich Sebastian Kehl zum Verkauf des Angreifers. „Man muss letztlich sagen: So gern wir Erling immer hatten und haben, und so erfolgreich er bei uns auch war - am Ende wurde das Thema auch zu einer gewissen Belastung in der Kabine, im Club und im Umfeld. Er selbst konnte am wenigsten dafür. Fast alles hat sich in der Außenwirkung einfach auf ihn konzentriert und viele BVB-Themen, die ebenfalls wichtig gewesen wären, überdeckt“, so der Sportdirektor des BVB.

Die Champions League-Partie zwischen Manchester City und Borussia Dortmund steigt am Mittwoch, 14. September 2022, um 21 Uhr in Manchester Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Manchester City gegen Borussia Dortmund: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und Borussia Dortmund wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Manchester City gegen Borussia Dortmund: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und Borussia Dortmund im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 14.09.2022 , um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

