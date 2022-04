Atletico Madrid gegen Manchester City: So sehen Sie das Champions League-Spiel live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

In der Champions League trifft Manchester City auf Atletico Madrid. © José Breton/Imago Images

In der Champions League empfängt Atletico Madrid Manchester City: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Manchester – Ein interessantes und spannendes Duell erwarten Fans und Fachleute im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League zwischen Atletico Madrid und Manchester City. Das Hinspiel endete 1:0 für die englischen Gastgeber, die das Spiel über die gesamten 90 Minuten dominierten. Es dauerte aber bis zur Schlussphase, ehe der erlösende Führungstreffer für die Elf von Trainer Pep Guardiola gelang.

Das Hinspiel verlief äußerst einseitig. Die Gäste beschränkten sich auf die Defensive und machten keinerlei Anzeichen, in der Offensive Akzente setzen zu wollen. Mit dieser Taktik kann Atletico Madrid im Rückspiel aber nicht mehr auflaufen, denn die Spanier benötigen ein Tor und auch den Sieg gegen Manchester City. Die Tatsache, dass Atletico offener spielen muss, öffnet Räume für die Engländer, die über Konter zum Erfolg kommen können.

Atletico Madrid gegen Manchester City: Bilanz spricht gegen Gastgeber

Die Statistik spricht zudem nicht für Atletico Madrid, die keines ihrer Heimspiele in der laufenden Champions League-Saison gewinnen konnte. Gegen Liverpool gab es ein 2:3, gegen den AC Mailand ein 0:1 und gegen den FC Porto und Manchester United zumindest jeweils ein Unentschieden. Selbst ein Remis würde gegen Manchester City aber am Ende nichts nutzen.

Die Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League hat Atletico Madrid verpatzt. In der spanischen LaLiga gab es eine 0:1-Niederlage bei RCD Mallorca. In der Tabelle rutschte die Mannschaft von Trainer Diego Simeone auf Platz vier ab und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den fünftplatzierten Real Betis Sevilla. Manchester City konnte im Spitzenspiel gegen den FC Liverpool zumindest ein Remis holen und bleibt somit in der Tabelle der Premier League an der Spitze. Der Kampf um die englische Meisterschaft ist aber längst nicht entschieden und verspricht große Spannung in den kommenden Wochen.

Die Champions League-Partie zwischen Atletico Madrid und Manchester City steigt am Mittwoch, 13. April 2022, um 21.00 Uhr in Madrid. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

Atletico Madrid gegen Manchester City: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Atletico Madrid und Manchester City wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime

Atletico Madrid gegen Manchester City: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Atletico Madrid und Manchester City im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch , 13.04.2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android.

(smr)