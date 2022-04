Manchester City gegen Atlético Madrid: Hier sehen Sie das Champions League-Spiel live im TV und Live-Stream

Viertelfinale

Im Viertelfinal-Hinspiel trifft Manchester City erstmals auf Atlético Madrid: So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Manchester – Schon wieder geht es für Atlético Madrid nach Manchester. Im Achtelfinale der Champions League schaltete Madrid bereits Manchester United rund um Superstar Cristiano Ronaldo aus, im Viertelfinale wartet nun Manchester City. Es ist kaum zu glauben, aber diese beiden Schwergewichte im europäischen Fußball trafen noch nie aufeinander. Es kommt am Dienstag (05.04.2022) also zum ersten Kräftemessen zwischen den beiden Mannschaften.

City-Trainer Pep Guardiola kann da schon ein bisschen mehr Erfahrung in Bezug auf Atlético Madrid vorweisen. Er traf als Trainer bereits zwölf Mal auf Madrid, neunmal ging sein Team als Sieger hervor. Das letzte Mal war jedoch eher unschön. Im Halbfinale der Champions League schied Guardiola 2016 mit dem FC Bayern München im Halfinale gegen Atlético aus.

Manchester City gegen Atlético Madrid: Citizens können Triple holen

Atlético Madrid hat sich mit einem knappen 1:0 bei Manchester United (1:1 im Hinspiel) für das Viertelfinale qualifiziert. Mit einem Auswärtssieg gegen die Citizens könnten die Spanier einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Halbfinale machen. Das gelang der Mannschaft zuletzt 2017.

Manchester City hat hingegen in dieser Saison die Chance, das Triple zu gewinnen. In der Premier League sind die Citizens Tabellenführer, im FA-Cup steht das Team im Halbfinale und in der Champions League im Viertelfinale. Die Hoffnung ist also groß, dass Trainer Guardiola in dieser Saison endlich die Krone des europäischen Fußballs nach Manchester holt.

Die Champions-League-Partie zwischen Manchester City und Atlético Madrid steigt am Dienstag, 05. April 2022, um 21 Uhr in Manchester. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Manchester City gegen Atlético Madrid: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und Atlético Madrid wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Manchester City gegen Atlético Madrid: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und Atlético Madrid im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 05.04.2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

In unserem Spielplan finden Sie alle Termine und Ergebnisse rund um die Champions League. (msb)