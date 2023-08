Mal ein Lob für den DFB

Fußball

Von Jan Christian Müller schließen

Ein gedeihlicher Umgang zwischen Trainern und Unparteiischen könnte dazu taugen, dass der Profifußball Vorbild für die Amateure wird. Davon ist man bei ehrlicher Betrachtung aber noch ein gutes Stück entfernt. Ein Kommentar.

Es wird ja viel am Deutschen Fußball-Bund herumgenörgelt. Was man dem Verband aber zugestehen muss: Er handelt zuweilen auch die unangenehmen Angelegenheiten in vorbildhafter Transparenz ab. Das gilt mindestens mal für das Thema Gewalt und Diskriminierung im Amateurfußball in Deutschland. Der Verband gibt sich nicht damit zufrieden, das beklemmende Zahlenmaterial en passant per Pressemitteilung am Freitagabend zu veröffentlichen in der Hoffnung, dass manche erschreckende Statistik medial gar nicht beachtet und so keinen zusätzlichen Imageschaden für den Fußballsport hierzulande anrichten würde. Sondern er stellt sie am Montagmorgen vor und schließt in die fundierte Betrachtung eine Expertin von der Basis und eine Wissenschaftlerin mit ein.

Das ist gut so. Diese Frauen wissen, wovon sie reden. Sie kennen die teils unfassbaren Probleme, mit denen Schiedsrichter:innen auf Amateurplätzen konfrontiert werden. Sie helfen, Deeskalationskonzepte zu entwickeln, Sie nehmen den Blickwinkel der Opfer ein und schauen weit über den Fußballplatz hinaus.

Gerade deshalb wäre es gewiss hilfreich, wenn die Tübinger Kriminologin Thaya Vester und die Berliner Schiedsrichterreferentin Theresa Hoffmann ihre Ausführungen auch denjenigen kundtun könnten, die im Fußball besondere Rollen als Vorbilder einnehmen, sowohl für ihre eigenen Spieler als auch für den Amateurfußball: den Trainern der drei bundesweiten Profiligen, am besten noch flächendeckend zudem den Coaches der Regionalligen.

Denn auch deren zuweilen mehr Adrenalin- denn hirngesteuertes Alphatiergehabe sorgt vielerorts an der Basis für eine Rechtfertigungsgrundlage, die unter dem plumpen Oberbegriff „Wir wollen doch Emotionen“ in den Topligen in der Regel zwar gemanagt werden können, in unteren Spielklassen aber sehr leicht Eskalationsspiralen auslösen.

Wie zu hören ist, beschäftigt sich die „Kommission Fußball“ der Deutschen Fußball-Liga (besetzt unter anderem mit klugen Leuten wie Sebastian Kehl, Markus Krösche oder Simon Rolfes) intensiv damit, wie es zwischen Trainern und Unparteiischen zu einem gedeihlicheren Umgang kommen könnte der dazu taugt, dass der Profifußball Vorbild für die Amateure wird. Davon ist man bei ehrlicher Betrachtung noch ein gutes Stück entfernt, das ist schon zum Saisonstart bedauerlicherweise unschwer ersichtlich.

Die modernen Kommunikationsmittel machen es aber ja möglich, dass Expertinnen wie Vester und Hoffmann mit den hochdekorierten Fußballlehrern im Land unkompliziert zusammengeschaltet werden könnten, um ihnen ihr Verhalten zu spiegeln. Am besten nicht erst irgendwann vielleicht einmal, sondern konkret in der Länderspielpause der zweiten und dritten Septemberwoche. Kein Trainer, der seinen Job ernst nimmt, wird dann Urlaub machen, viele Profis befinden sich bei ihren Nationalteams, es ist Zeit genug, mal aus der eigenen Blase herauszukrabbeln und den Horizont zu erweitern und die Kultur des Gegeneinanders ganz neu zu denken.

Jedoch: Wetten, dass das nicht passiert?