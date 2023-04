Mainz 05: Was erlaubt Svensson Toptalent Weiper?

Von: Jan Christian Müller

Bringt Elan: Stürmer Nelson Weiper. © dpa

Der 18-jährige Stürmer von Mainz 05 wird Freitag und Samstag in Köln gebraucht, einmal in der U19, einmal in der Bundesliga.

Es dürften noch einmal aufregende 24 Stunden werden für Nelson Weiper in Köln, ganz so, wie schon der Ostersamstag und Ostersonntag besondere Tage waren für das Toptalent des FSV Mainz 05. Vergangenes Wochenende nämlich erzielte der 18-Jährige, kaum eingewechselt, Samstag um 17.23 ein Tor zum 2:1 in der Nachspielzeit in der Bundesliga gegen Werder Bremen, ehe er am Sonntag um 13.13 Uhr den spielentscheidenden Treffer zum 1:0 im Halbfinalhinspiel der deutschen A-Junioren-Meisterschaft gegen den 1. FC Köln folgen ließ.

An diesem Freitag nun kommt es um 16 Uhr zum Rückspiel im Kölner Franz-Kremer-Stadion am Geißbockheim, ehe tags darauf um 15.30 Uhr die Mainzer Bundesligapartie in der keine fünf Kilometer entfernt gelegenen Kölner Arena in Müngersdorf angepfiffen wird. Geografisch hätte es Weiper nicht besser treffen können. Terminlich aber schon.

Die Angelegenheit ist pikant. Bundesliga-Chefcoach Bo Svensson ist das Magendrücken förmlich anzusehen. Denn in Köln wird neben dem langzeitverletzten Jonathan Burkardt auch dessen Stellvertreter Marcus Ingvartsen ziemlich sicher wegen einer Zerrung fehlen. Bleibt Svensson im Sturm nur Karim Onisiwo, der sich die vergangenen Wochen aber mit einer hartnäckigen Knieverletzung herumplagte - und eben Nelson Weiper. Der freche Bursche hat binnen sechs Kurzeinsätzen in der Bundesliga schon zweimal getroffen und jedes Mal in aller Eile für jede Menge frischen Wind auf dem Platz gesorgt. Den hätte Svensson gerne topfit und frisch in der Hinterhand.

Der 05-Chefcoach sagt: „Priorität hat die Bundesliga, auch wenn es vorher ein Halbfinale um die deutsche Meisterschaft ist. Bundesligaminuten sind wichtiger als U19-Minuten. Wir werden das tun, was am besten ist für Nelly.“ Der Däne wird sich mit U19-Coach Benjamin Hoffmann ziemlich genau absprechen müssen.

Mittelstürmer Weiper ist der Unterschiedsspieler bei den Mainzer A-Junioren. Würde das U19-Spiel, wie vergangenes Wochenende, nach der Begegnung der Profis stattfinden, wäre die Entscheidungsfindung einfacher. Dann könnte Weiper gefahrlos in der Bundesliga seine gewohnte Jokerrolle einnehmen und tags darauf gefahrlos die A-Jugend ins Finale schießen. Aber so? Man darf gespannt sein, zu welcher Lösung sie bei Mainz 05 kommen werden.