Mainz 05: Schleicher unter dem Radar

Bundesliga-Tipptabelle

Von Jan Christian Müller schließen

Der Bundesliga-Check, Teil 3: Mainz 05 Das Stadion füllt sich wieder, aber draußen im Land kriegt das kaum jemand mit, Trainer Bo Svensson setzt auf Mischung aus Alt und Jung.

Der Fußball- und Sportverein Mainz 05 hat sich binnen 17 Jahren schleichend etabliert im deutschen Fußball-Oberhaus. Mit der Betonung auf „schleichend“, denn überregional werden die bemerkenswert stabilen Leistungen kaum wahrgenommen, seit die Trainerikonen Jürgen Klopp und Thomas Tuchel nicht mehr da sind. Platz neun im Vorjahr, Rang acht in der Saison davor sind rechtschaffene Platzierungen, die aber im Tabellen-Mittelfeld weitgehend unter dem Radar bleiben.

Wie stark ist der Kader? Auf jeden Fall bringt er jede Menge Erfahrung mit. Der Altersschnitt ist immens. Keeper Robin Zentner (28), Abwehrchef Stefan Bell (bald 32), der noch verletzte Kapitän Silvan Widmer (30), Aufräumarbeiter Dominik Kohr (29), Wirbelwind Jae-sung Lee (30) und die Stürmer Ludovig Ajorque (29) und Karim Onisiwo (31) bilden eine stabile, aber nicht mehr ganz taufrische Achse. Aus der Meisterjugend sollen die Teenager Nelson Weiper (18) und Brajan Gruda (19), beides Angreifer, durchstarten. Große Hoffnungen setzt Trainer Bo Svensson auf die auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin verpflichteten Tom Krauß, 22, Box-to-Box-Spieler, der fünf Millionen Euro Ablöse kostete, aber mit Schalke 04 ebenso gerade abgestiegen ist wie Innenverteidiger Sepp van den Berg, 21, der vom FC Liverpool ausgeliehen wurde.

Worauf steht der Trainer? Bo Svensson ist ein Pragmatiker, der in der Tradition von Klopp und Tuchel hochintensiven Fußball lehrt. Im Rennen und Grätschen gibt es traditionell Mainzer Bundesliga-Bestwerte. Der Däne verlangt keinesfalls stets ein sauberes Flachpassspiel. Statt Risiko lieber ein langes Ding auf den fast zwei Meter langen Mittelstürmer Ajorque – und dann alle Mann hinterher und drauf auf die Gegner. Mächtig genervt war Svensson, dass seine Mannschaft einen Zwischensprint mit zehn Spielen ohne Niederlage vergangene Saison nicht konservieren konnte und so Europa wieder aus den Augen verlor. Das Toptrainertalent muss in solchen Momenten noch lernen, seine miese Laune nicht an anderen auszulassen. Schiedsrichter zum Beispiel. Oder Medienleute, die doofe Fragen zum seiner Meinung nach falschen Zeitpunkt stellen. Insgesamt hat Svensson Beachtliches geleistet, seit er seinen Herzensverein im Winter 2020/21 am tiefsten Tiefpunkt übernommen und gemeinsam mit Vorstand Christian Heidel und Sportdirektor Martin Schmidt generalüberholt hat.

Wo hapert es noch? Während an vielen Standorten ein Mitgliederboom herrscht - Eintracht Frankfurt hat inzwischen 130 000 - kriegen die Mainzelmännchen das nicht recht auf die Reihe. Nur Hoffenheim und Heidenheim haben weniger Mitglieder, nachdem Darmstadt inzwischen mit rund 14 000 auf Augenhöhe liegt. Dafür spielt Mainz 05, das am 5. August (15.30 Uhr) den FC Burnley aus der Premier League zum Test daheim empfängt, sein Stadion endlich wieder ziemlich voll. Viele Leute waren jahrelang weggeblieben, honorieren nun aber den intensiven Bo-Svensson-Fußball. Dessen Zweckmäßigkeit soll künftig öfter gehighlightet werden. Dabei wäre es hilfreich, wenn der vergangene Rückrunde wegen einer komplexen Kniestauchung dauerverletzte Jonathan Burkardt wieder mittun könnte. Der 23-Jährige verpasst wegen der Folgen seiner Kniesache aber die Vorbereitung. Und dann wäre noch zu klären, was mit (Ex-?)Nationalspieler Anton Stach geschieht. Bleibt er in Mainz? Wird er verkauft? Und wenn er bleibt, spielt er dann endlich wieder so wie in eine längst vergangenen Zeit im Frühjahr 2022, als Bundestrainer Hansi Flick ihn nominierte?

Zu- und Abgänge Zugänge: Tom Krauß (RB Leipzig), Sepp van den Berg (FC Liverpool, Leihe), Daniel Batz (1. FC Saarbrücken), Ben Bobzien (SV Elversberg, Leihe beendet), Lucas Laux (eigene U21), Anderson Lucoqui (FC Hansa Rostock, Leihe beendet), Merveille Papela (SV Sandhausen, Leihe beendet), Ronael Pierre-Gabriel (Espanyol Barcelona, Leihe beendet) Abgänge: Marlon Mustapha (Como 1907), Marcus Ingvartsen (FC Nordsjaelland), Kaito Mizuta (Arminia Bielefeld), Finn Dahmen (FC Augsburg), Angelo Fulgini (RC Lens, nach Leihe fest verpflichtet), Aaron Martin (Vertragsende)

Wer sticht heraus? In der nächsten Saison wahrscheinlich vor allem das Trikot. Das orientiert sich mit seinem Schachbrett-Karomuster an die Ära des Spielers Jürgen Klopp vor ungefähr hundert Jahren, als die Mainzer noch Werbung für die Schuhcreme Erdal machten. Sportlich hat der Luxemburger Leandro Barreiro zuletzt die eindrucksvollste Performance geliefert. Stellt sich - wie beim Mittelfeldkollegen Stach - die Frage: Bleibt er oder geht er? In Mainz hat es Tradition, dass Spieler gut verzinst verkauft werden. Barreiro stammt aus der eigenen Jugend. Marktwert: 14 Millionen Euro.

Was ist drin? Die Nullfünfer erscheinen zu gefestigt, als dass sie in Abstiegsgefahr geraten könnten. Aber sie scheinen auch nicht gut genug, um tatsächlich seriös Europa anzugreifen. Wahrscheinlich wird es wieder eine respektable Saison mit Wiedererkennungswert, den ab Koblenz im Norden, Worms im Süden, Nieder-Olm im Osten und Rüsselsheim im Westen viel zu wenige Menschen zu würdigen wissen.

Den Bundesliga-Check und alle veröffentlichten Tipptabellen finden Sie unter: fr.de/tipptabelle