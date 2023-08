Mainz 05: Martin Schmidt mag Marco Richter

Von: Jan Christian Müller

Marco Richter (vorne). © imago

Der Fußball-Bundesligist Mainz 05 steht vor der Verpflichtung des Berliner Offensivallrounders, der Hodenkrebs überstand

Marco Richter hat Samstagabend bei der 0:3-Niederlage von Hertha BSC beim HSV für die gefährlichste Begebenheit vorm Hamburger Tor gesorgt, die das Armutszeugnis der Berliner beurkundete: Der Kapitän beförderte einen Eckball an den Außenpfosten. Mehr war nicht, Richter spielte genauso schlecht wie seine Nebenleute, der Frust war ihm mit zunehmender Spieldauer anzusehen, irgendwann spielte er fast nur noch Außenspannpässe, die keiner seiner Nebenleute zu verarbeiten wusste.

Nun steht der dennoch aufgrund seines guten Wesens weithin beliebte 25-Jährige vor einem Wechsel zurück in die Bundesliga: zum FSV Mainz 05. Dessen Sportdirektor Martin Schmidt coachte den in Abwehr (Rechtsverteidiger), Mittelfeld (Spielmacher) und Angriff (hängende Spitze) polyvalent einsetzbaren Richter dereinst in einer wenig erbaulichen Phase beim FC Augsburg. Man kennt sich also, und man schätzt sich.

Die Nullfünfer bekommen im Gegenwert von mutmaßlich gut drei Millionen Euro einen recht feinen Techniker, sorgsam tätowiert, der einiges an Tempo und Spielwitz mitbringt. Vertragsdauer: bis Ende Juni 2027. Eigentlich hatte der arme Hertha-Trainer Pal Dardai gehofft, dass wenigstens sein Kapitän nicht von Bord geht. Dreiviertel der Mannschaft ist ohnehin schon vom klammen Hauptstadtklub geflüchtet, weitere teure Leute (Dodi Lukebakio, wahrscheinlich FC Sevilla, Suat Serdar, steht vor Wechsel zu Hellas Verona, und Marc Oliver Kempf) dürften bald weg sein.

Marco Richter seinerseits hat laut „Bild“ bereits den Medizincheck in Mainz absolviert. Vor einem Jahr war bei dem gebürtigen Bayern Hodenkrebs diagnostiziert worden. Zum Glück in einem sehr frühen Stadium. Er wurde operiert und brauchte - anders als die ebenfalls betroffenen Profis Timo Baumgartl und Sebastien Haller - keine Chemotherapie. Der ehemalige U21-Nationalspieler konnte nach drei Monaten schon wieder spielen.