Mainz 05 in Moll

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Völlig bedient: Torwart Robin Zentner konnte die 0:4-Schlappe der Mainzer in Bremen auch nicht verhindern. © dpa

Trainer Bo Svensson und die Mainzer Spieler sind nach dem 0:4 in Bremen und dem vermurksten Saisonstart furchtbar enttäuscht von sich.

Wahrscheinlich nie zuvor in der wechselvollen, schon 60 Jahre währenden Historie der Fußball-Bundesliga hat sich eine Mannschaft mitsamt ihres Trainers derart selbstkritisch eines Komplettversagens bezichtigt, wie das Spieler von Mainz 05 und deren Vorgesetzter Bo Svensson nach dem 0:4 (0:1) bei Werder Bremen taten. Svensson sah am Abend vor dem eiligen Rückflug verdächtig aus wie ein Fußballlehrer, der nicht mehr weiterwüsste und für seinen Job eine Art Endzeitszenario erkannt hätte. Dazu wird es hoffentlich nicht kommen, denn dazu ist der Däne ein viel zu guter Trainer, und ehrlicherweise erlebt der 44-Jährige gerade seine erste selbst zu verantwortende wirkliche Krise seit Amtsübernahme in Mainz vor zweieinhalb Jahren. Da gehört es dann auch zum Selbsterhaltungstrieb, ausreichend Abwehrkräfte zu mobilisieren, nicht aufzugeben, um gemeinsam aus diesem zugegeben tiefen Loch herauszuklettern.

Svensson ist ein Typ, der nach Niederlagen – und selbst nach Siegen, die nicht Resultat einer für ihn zufriedenstellenden Leistung sind – seine Unzufriedenheit weithin sichtbar vor sich herträgt. Das ist einerseits gut, weil er so sich und seine Mannschaft zu neuen Höchstleistungen anzutreiben pflegt. Die ausgeprägte Kritikfähigkeit kann aber auch in Miesepetrigkeit umschlagen und somit kontraproduktiv wirken. Nach dem gänzlich misslungenen Saisonstart, der die ambitionierten Rheinhessen mit minus sieben Toren und nur einem Punkt aus drei Spielen hinterlassen hat, braucht es nun auch eine Stimmung in Mainz, die als Aufbauhilfe wirkt.

Schauen wir uns an, was die Protagonisten verlautbart haben, nachdem der bis dahin punktlose SV Werder – noch dazu kräftig durchgerüttelt nach dem Abschied von Fanliebling, Nationalspieler und Goalgetter Niclas Füllkrug – einen maximal biederen Gegner 05 zerlegt hatte. 05-Mittelfeldspieler Dominik Kohr: „Das war gar nichts, von der ersten bis zur letzten Minute. Eine Blamage.“ Stürmer Karim Onisiwo: „Schon das zweite Mal in dieser Saison unterirdisch.“ Torwart Robin Zentner: „Haben keinen einzigen Konter gestoppt, noch nicht mal durch ein Foul.“ Trainer Svensson: „Erschreckender Auftritt. Taktisch, physisch, von der Mentalität her. Alles in keinster Weise gut genug. Das ist auch meine Verantwortung.“

Schmidt stützt Svensson

Sportdirektor Martin Schmidt war vor allem erschüttert über die „riesigen Umschalträume, die wir dem Gegner geboten haben“. Aber weil der Schweizer gerade spürt, dass er in der aktuell so angespannten Situation mehr den mit sich selbst und der ganzen Fußballwelt hadernden Trainer aufbauen muss als die Spieler, die solche Tiefschläge gemeinhin schneller abschütteln können, fügt er an: „Bo packt die Jungs wieder, da bin ich überzeugt.“ Svensson wirkt da allerdings weit weniger überzeugt.

Er hat es seit seiner sensationell erfolgreichen Rettungsmission aus abgeschlagener Lage im Winter 2020/21 geschafft, den Klub auf sehr ordentlichem Bundesliganiveau auf einstelligen Plätzen im Abschlussklassement zu stabilisieren. Wahr ist aber auch, dass eine spielerische Weiterentwicklung zuletzt nicht mehr erkennbar war. Seit der Verpflichtung des baumlangen Mittelstürmers Ludovic Ajorque im Winter gilt noch vermehrter als davor eine weitgehend eindimensionale Spielweise: Lange hohe Bälle werden auf einen fast zwei Meter großen Zielspieler gechippt, der legt ab oder stört die Innenverteidiger bei deren Defensivkopfbällen – und dann: alle Mann drauf, rennen, was das Zeug hält, zweite Bälle erobern, Tore machen.

Das Dumme in Bremen war nur: Ajorque ist verletzt (Muskelfaserriss), und weil Svensson statt des 1,91 Meter großen Ersatz-Mittelstürmers Nelson Weiper den formstärkeren, zehn Zentimeter kleineren Wusel Brajan Gruda in die Startelf beförderte, ohne dass deshalb (im Gegensatz zu den klügeren Bremern ohne Füllkrug) die Spielweise angepasst worden wäre, gab es vorne niemanden, der den kopfballstarken Bremer Verteidigern hätte Paroli bieten können. Onisiwo, der entgegen seiner Natur Mittelstürmer spielen musste, war ebenso überfordert wie Jae-sung Lee, das viele Langholz zu verarbeiten. Gefährlich wurde es genau zweimal vorm Bremer Tor, nämlich die beiden einzigen Male, als die Gäste in der Lage waren, sich flach durchzuspielen. Viel, viel zu wenig.

Man kann sich gut vorstellen, dass es in den beiden Länderspielwochen vor der Heimpartie am übernächsten Samstag gegen die Highflyer vom VfB Stuttgart einige Sitzungen bei Mainz 05 geben wird, zu denen sich auch Sportvorstand Christian Heidel als Seelenheiler gesellen dürfte. Es gibt viel zu reden und noch viel mehr zu tun.