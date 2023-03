Mainz 05 im Last-Minute-Glück

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Emotionales Ende: Torschütze Karim Onisiwo feiert und lässt sich feiern. © dpa

In einem umkämpften Spiel am Sonntagabend sieht es stark nach einer Niederlage für die Mainzer aus gegen den SC Freiburg. Doch dann sticht ein Joker.

Die letzte Minute der Nachspielzeit war gerade angelaufen, als Mainz 05 doch noch zustach. Da war nach Vorlage von Mittelstürmer Ludovic Ajorque der eingewechselte Karim Onisiwo plötzlich zur Stelle und traf zum glücklichen 1:1 (0:1) gegen den SC Freiburg. So verteidigten die Nullfünfer ihre Serie von nun sechs ungeschlagenen Spielen in Folge. Das Stadion schien beim Ausgleich zu explodieren, blieb dann aber doch stehen.

Freiburgs Trainer Christian Streich war nach dem Aus in der Europa League mit einem komischen Gefühl in der Magengrube nach Mainz angereist: „Die werden auf uns losgehen, als gäb’s kein Morgen, die werden versuchen uns aufzufressen.“ Die Vorhersage sollte sich so nicht bestätigen. Die Gastgeber agierten zunächst auffällig abwartend und respektvoll. Freiburg war die bessere Mannschaft. Es gab die erwartet intensive Zweikampfführung, es gab viele hohe Bälle und Luftduelle, schön anzusehen war das Gebotene nur phasenweise. Immer wieder rummste es, Schiedsrichter Bastian Dankert hatte eine Menge Arbeit zu erledigen.

SC trifft aus dem Nichts

Einmal, in der 28. Minute, geriet die Situation besonders pikant. Der Mainzer Mittelfeldspieler Leandro Barreiro hatte im Sprintduell den Freiburger Nicolas Höfler überholt, ehe er nach einer Karambolage mit Höfler unmittelbar vom Freiburger Strafraum zu Fall kam. Bei Foul hätte Dankert auch Rot gegen Höfler wegen einer Notbremse ziehen müssen. Aber so klar war die Situation dann doch nicht. Denn Barreiro hatte sich auch bei Höfler eingehakt. Weiterlaufen zu lassen, war deshalb okay, auch wenn die Mainzer Bank darüber in Wallung geriet.

Dennoch hätten die Rheinhessen zur Pause führen können, zweimal, nach einem Kopfball von Mittelstürmer Ludovic Ajorque und nach einem Freistoß von Marcus Ingvartsen, reagierte der Freiburger Keeper Mark Flekken prächtig. Ein weiteres Mal hatte sich der gute Ajorque nach seinem vermeintlichen Führungstreffer zuvor knapp im Abseits befunden.

Die Freiburger machten dann in der 55. Minute aus dem Nichts das Tor zum 1:0. Vorausgegangen war wieder mal ein hoher Ball, ein Kopfballduell im Mittelfeld, in dessen Folge das Spielgerät Richtung Mainzer Strafraum flog, wo sich Torwart Robin Zentner und Verteidiger Edimilson Fernandes nicht einig werden konnten, wer klären sollte. Ritsu Doan, hellwach, schnappte zu und traf ins verwaiste Tor.

Der Mainzer Trainer Bo Svensson wechselte postwendend den schnellen Karim Onisiwo für den langsamen Ingvartsen ein, bald auch Kapitän Silvan Widmer für Danny da Costa und Aymen Barkok für Leandro Barreiro, später auch noch Toptalent Nelson Weiper, am Freitag 18 geworden, und Dominik Kohr. Die Idee war ja, Freiburg nach den Anstrengungen vom Donnerstag gegen Juventus Turin müde zu spielen. Nur: Das Mainzer Spiel litt nach dem Rückstand an einem Bruch.

Bis der zugewachsen war, dauerte es geraume Zeit. Weiper scheiterte an der Schlussphase noch an Flekken, Lucas Höler auf der anderen Seite an Zentner. Freiburg zeigte defensiv kaum Schwächen, Mainz fiel wenig ein. Bis Onisiwo zuschlug, als kaum jemand noch damit gerechnet hatte.