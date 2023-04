Mainz 05 holt Meikel Schönweitz vom DFB zurück

Von: Jan Christian Müller

Diese beiden wollen die Mainzer Talentschmiede gemeinsam noch besser machen: Volker Kersting (links) und Meikel Schönweitz.. © Mainz 05

Der 43-Jährige kehrt nach neun Jahren zurück vom Deutschen Fußball-Bund zum Fußball-Bundesligisten, der am Ostersamstag Werder Bremen empfängt.

Mainz 05 hat vor dem nahezu ausverkauften Heimspiel am Ostersamstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen einen bedeutenden Neuzugang zu vermelden: Meikel Schönweitz kehrt ab 15. Mai als Direktor Entwicklung Fußball zu dem Klub mit dem zweitbesten Rückrundenteam der Fußball-Bundesliga zurück. Die ohnehin in der Nachwuchsarbeit starken Rheinhessen, deren A-Junioren am Ostersonntag (13 Uhr/Sky) im Halbfinalhinspiel um den deutschen Titel gegen den 1. FC Köln antreten, wird dadurch noch stärker. Denn der gebürtige Groß-Gerauer Schönweitz kennt sich aus wie kaum ein anderer.

Der 43-Jährige war 2014 von den Mainzern als Trainer der deutschen U 16-Nationalmannschaft zum DFB gewechselt und dort zum Cheftrainer sämtlicher U-Nationalmannschaften aufgestiegen. Er kennt die Probleme und Chancen der Talententwicklung somit in allen Facetten und sagt, er könne sich mit „Stadt, Region, Verein und den Menschen hier zu 100 Prozent identifizieren“. 05-Sportvorstand Christian Heidel ist entsprechend begeistert und spricht davon, dass „wir jetzt an der Spitze unseres erfolgreichen Nachwuchsleistungszentrums überragend aufgestellt“ seien.

Volker Kersting, Direktor Nachwuchsfußball bei Mainz 05, sagte zufrieden::„Der Kontakt zu Meikel ist auch nach seinem Wechsel 2014 zum Deutschen Fußball-Bund nie abgerissen, wir haben darüber hinaus über Jahre in verschiedenen Arbeitsgruppen und Kommissionen im Bereich Nachwuchsfußball zusammengearbeitet. Ich bin sehr glücklich, dass wir mit ihm einen ausgewiesenen Fachmann und echten Nullfünfer für unseren Verein wiedergewinnen konnten. Gemeinsam werden wir unser Nachwuchsleistungszentrum für die Zukunft aufstellen.“

Schönweitz bekleidet alsbald die neu geschaffene Führungsposition als Direktor Entwicklung Fußball, die eine Weiterentwicklung der Stelle des Junioren-Cheftrainers im Verein ist, die seit dem Wechsel von Jan Siewert auf den Trainerposten der U 23 am Saisonbeginn vakant war. Klingt verheißungsvoll.