Mainz 05: Geht Anton Stach nach Hoffenheim?

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Wie lange noch im Mainzer Karo? Anton Stach. © AFP

Mainzer Mittelfeldspieler will zurück in die Nationalmannschaft - womöglich sucht er sein Glück im Kraichgau.

Eigentlich stand im Karriereplan von Anton Stach, nachdem er im Frühjahr 2022 A-Nationalspieler geworden war, den nächsten Schritt von Mainz 05 im Sommer 2023 zu einem Topverein zu tätigen. Größenordnung Bayer Leverkusen oder Eintracht Frankfurt. Nach einer auch aus Verletzungsgründen allenfalls durchschnittlichen Saison 2022/23 ist der 24-Jährige erst mal aus dem Fokus von Bundestrainer Hansi Flick geraten, doch ein Wechsel könnte sich trotzdem anbahnen.

Die TSG Hoffenheim hat sehr ernsthaftes Interesse an dem 1,94 Meter großen Mittelfeldspieler angemeldet, für den die Mainzer vor zwei Jahren 3,5 Millionen Euro an die SpVgg Greuther Fürth überwiesen haben. Aktueller Kostenpunkt: um die zwölf Millionen Euro. Zum Mainzer Geschäftsmodell gehört es, Spieler zu entwickeln und gewinnbringend abzugeben. Im Fall Stach sah es in dessen Hochzeit im März 2022, als er sein erstes von zwei Länderspielen absolvieren durfte, danach aus, als könnte es perspektivisch eine Ablösesumme jenseits von 20 Millionen Euro werden.

Am Sonntag beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt spielte er stark. Ein Wechsel nach Hoffenheim würde ihm eine Gehaltssteigerung einbringen, ist sportlich aber eher als Sidestep denn als Schritt voran zu bewerten. Das zentrale Mittelfeld, Heimat von Stach, ist bei der TSG gar nicht mal so schlecht besetzt. Das gilt indes auch für Mainz 05, wo für Stach bereits Tom Krauß für fünf Millionen Euro von RB Leipzig geholt wurde. Die Rheinhessen haben keinen ganz großen Druck: Stachs bis 2024 laufender Vertrag kann per Option bis 2025 verlängert werden. jcm