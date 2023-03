FSV Mainz 05 gegen SC Freiburg: Bundesliga live im TV und Stream

Mainz 05 muss am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg ran. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Mainz - Am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FSV Mainz 05 und dem SC Freiburg. Die Gastgeber spielen eine starke Rückrunde und schnuppern an den internationalen Plätzen. Sollte ein Klub, der am Ende der Saison in der Tabelle mindestens Platz sechs belegt, DFB-Pokalsieger werden, würde der Tabellensiebte die Qualifikation für die Conference League spielen. Die Mainzer befinden sich derzeit auf Position sieben und können vom Europapokal träumen.

Die Gäste aus Freiburg, die unter der Woche im Duell mit Juventus Turin aus der Europa League ausgeschieden sind, kämpfen dagegen um die Qualifikation für die Champions League. Derzeit rangieren die Breisgauer auf Position fünf und sind punktgleich mit Union Berlin und RB Leipzig, die knapp vor dem Sportclub stehen.

Der SC Freiburg ist zu Gast beim FSV Mainz 05. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Mainz 05 gegen SC Freiburg: Wer holt sich den Sieg?

Mainz-Coach Bo Svensson will seine Startelf für die Partie gegen Freiburg noch nicht verraten: „Es sind immer enge Entscheidungen, wer in der Startelf steht. Die Unterschiede zwischen den Spielern sind sehr klein. Das ist auch diese Woche der Fall.“ Karim Onisiwo, der zuletzt angeschlagen war, ist aber wieder fit: „Karim macht nach seiner Verletzung einen guten Eindruck. Er ist wieder der Karim, den wir kennen.“

„Freiburg ist aktuell sehr beeindruckend. Sie präsentieren sich sehr gut. Ich sehe sehr selten schlechte Spiele von Freiburg“, gab es ordentlich Lob von Svensson in Richtung Gegner. Die Freiburger kommen selbstbewusst, aber durch den Auftritt in der Europa League unter Umständen etwas müde nach Mainz.

Freiburg-Trainer Christian Streich war trotz des Ausscheidens stolz auf seine Jungs: „Die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, war toll. Immer hatte man das Gefühl, wenn sie ein Tor machen, kann etwas ganz Besonderes passieren. Selbstverständlich will ich noch Juventus Turin zum Einzug ins Viertelfinale gratulieren.“

Die Bundesliga-Partie zwischen Mainz 05 und dem SC Freiburg steigt am Sonntag, 19. März 2023, um 19.30 Uhr in Mainz. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Mainz 05 gegen SC Freiburg: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz 05 und dem SC Freiburg wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Mainz 05 gegen SC Freiburg: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Mainz 05 und dem SC Freiburg im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 19. März 2023, um 19 Uhr mit den Vorberichten, um 19.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

