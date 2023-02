Mainz 05 ganz stark

Von: Jan Christian Müller

Hochverdienter 4:0-Sieg über schwache Borussia aus Mönchengladbach.

Mainz 05 hat das dritte Bundesligaspiel in Folge gewonnen. Der 4:0 (1:0)-Sieg am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach war hochverdient. Die Rheinhessen zogen damit an den schwachen Gladbachern in der Tabelle vorbei.

05-Trainer Bo Svensson hatte sich für die Rückkehr von Torwart Robin Zentner entschieden. Finn Dahmen, der Zentner siebenmal gut vertreten hatte, rückte zurück auf die Bank. Für Zentner war es der erste Einsatz in diesem Jahr nach einer Verletzungspause wegen Rückenproblemen sein. Nicht dabei sein konnten Torjäger Karim Onisiwo (Knie) und Nationalspieler Anton Stach (krank).

Vor ausnahmsweise mal ausverkauftem Haus erzielte der kleine, aber dennoch eminent kopfballstarke Jae-Sung Lee per Kopf das 1:0 (25.). Sein bereits fünftes Tor in diesem Jahr. Danny da Costa, der wiederum den Vorzug vor Kapitän Silvan Widmer bekommen hatte, bereitete Lees Tor perfekt vor. Bald darauf musste Gladbachs Torwart Jonas Omlin mit einer Adduktorenzerrung raus. Für ihn kam Tobias Sippel.

Der kassierte in der 49. Minute den zweiten Treffer durch Onisiwo-Vertreter Marcus Ingvartsen. In der 69. Minute reagierte 05-Keeper Zentner prächtig, als der gerade eingewechselte Marcus Thuram alleine vor ihm auftauchte. Nach Vorlage von Lee besorgte Ludovic Ajorque mit seinem ersten Bundesligator das 3:0. Den Schlusspunkt besorgte der 17-jährige Nelson Weiper in der Nachspielzeit. jcm