Macht Kittel beim HSV Schluss? Er soll schon mit Interessenten sprechen

HSV-Mittelfeldmann Sonny Kittel (links) soll vorm Abschied aus Hamburg stehen. © Imago

Die Zeit von Sonny Kittel beim HSV scheint sich dem Ende entgegen zu neigen. Der HSV will ihn offenbar ziehen lassen. Und es gibt interessierte Vereine.

Hamburg – Das Transferkarussell nimmt Fahrt auf, dreht sich mit jedem Tag schneller und spuckt dabei immer wieder neue Namen und Gerüchte aus. So wie immer eben, wenn Sommerpause ist – auch beim Hamburger SV.

Im Mittelpunkt des neusten HSV-Transfergerüchts steht Sonny Kittel. Warum das so ist, weshalb der HSV offenbar bereit ist, den Mittelfeldmann abzugeben und woher interessierte Clubs kommen, verrät 24hamburg.de.

Mit den HSV-Transfergerüchten um Sonny Kittel ist es bei den Spekulationen rund um den Zweitligisten aus dem honen Norden allerdings längst noch nicht getan – denn die gibt‘s, wenn man es ein wenig überspitzt formulieren will, beim HSV inzwischen wie Sand am mehr. Zumindest aber in deutlich zunehmender Zahl. Zum Beispiel das HSV-Transfergerücht um einen Stürmer aus Frankreichs Erster Liga oder aber die final noch immer ungeklärten Diskussionen darüber, ob Youngster Jonas David beim HSV noch eine Zukunft hat oder nicht.