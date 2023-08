Luca Pfeiffer: Neuer Anlauf mit Wumms und Ruhe

SV Darmstadt 98

Von Jan Christian Müller schließen

Der Mittelstürmer ist „sehr froh“ über die Rückkehr zu Darmstadt 98 nach einem schweren Jahr beim VfB Stuttgart

Als dem Mittelstürmer Luca Pfeiffer vor ein Wochen zu Ohren gekommen ist, dass eine Rückkehr zu Darmstadt 98 möglich sein könnte, hat der Fast-Zwei-Meter-Mann nicht lange grübeln müssen. Bei den Südhessen war er in der Saison 2021/22 zu einem derart gefährlichen Goalgetter gereift, dass der VfB Stuttgart beherzt zugriff. Bloß: Darmstadt spielte seinerzeit in der zweiten Liga vorne mit, Stuttgart in der ersten Liga hinten. In Darmstadt herrschte Ruhe und Gelassenheit, in Stuttgart ungesunde Betriebsamkeit. „Der VfB ist ein sehr großer Verein, man steht ständig unter Druck,“

Vier Trainer erlebte Luca Pfeiffer beim VfB, seine Leistungen blieben überschaubar, bald war die Ersatzbank sein Stammplatz. Darmstadt: 17 Tore, sechs Vorlagen, Stuttgart: null, null. „Es war eine extrem schweres Jahr“, sagt der Offensivmann, „ich bin sehr froh, wieder hier zu sein.“ Er hat ein möbliertes Zimmer bezogen, sein Platz in der Kabine ist zwischenzeitlich von Abwehrmann Christoph Zimmermann eingenommen worden, Pfeiffer sitzt jetzt halt gegenüber und hat festgestellt: „Ich war direkt wieder integriert.“

Das ruhige Umfeld am Böllenfalltor ist aus seiner Sicht ein Hoffnungsträger, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und ein bisschen auch der Trotz: „Alle sehen uns auf dem letzten Tabellenplatz. Da wollen wir das Gegenteil beweisen.“ Samstag (15.30 Uhr/Sky) soll das Überfliegerteam von Union Berlin die Darmstädter Heimstärke zu spüren bekommen. „Wir haben extrem viel Bock aufs erste Heimspiel. Die ganze Mannschaft fiebert dem entgegen.“

Seite an Seite mit Hornby?

Sonntag beim Saisonauftakt ist der wuchtige Angreifer im Frankfurter Waldstadion nah dran gewesen, sich das allerschönste Geschenk zum 27. Geburtstag zu machen. Doch kaum war er Mitte der zweiten Halbzeit von Trainer Torsten Lieberknecht gebracht worden, beförderte Pfeiffer den Ball mit Wumms an den linken Pfosten des Eintracht-Tores. „Wenn der drin gewesen wäre, wäre das natürlich ein Traum gewesen.“ Stattdessen verloren die Darmstädter das Derby 0:1 und redeten sich die letztlich nicht ganz unverdiente Niederlage danach ein bisschen schön. Pfeiffer macht mit: „Wir haben am Sonntag vielen Leuten gezeigt, dass man mit uns rechnen kann, auch wenn es nicht für einen Punkt gereicht hat.“

Mit Phillip Tietz hat Luca Pfeiffer vor zwei Jahren Seite an Seite im Darmstädter Sturm eine Über-Saison performt. Tietz ist inzwischen wie gewünscht an den FC Augsburg verkauft worden. Mit dem Engländer Fraser Hornby wurde ein Baum verpflichtet, der wie Pfeiffer 1,96 Meter misst. In Frankfurt wurde Pfeiffer für Hornby eingewechselt. Chefcoach Lieberknecht muss sich genau überlegen, ob er es gegen Union mit einem Zwei-Mann-Koloss-Sturm wagt. Luca Pfeiffer könnte sich das „sehr gut vorstellen“. Er muss jetzt auch sich selbst beweisen, dass die erste Liga keine Nummer zu groß für ihn ist.