FC Bayern „versucht alles, um Mané loszuwerden“: Tuchel spielt offenbar entscheidende Rolle

Von: Christoph Klaucke

Sadio Mané will den FC Bayern offenbar im Sommer schon wieder verlassen. Eine Blitz-Rückkehr zum FC Liverpool steht im Raum.

München/Liverpool – Sadio Mané und der FC Bayern München – eines der größten Missverständnisse in der Geschichte des Rekordmeisters? Der Senegalese wechselte letzten Sommer als Königstransfer vom FC Liverpool an die Säbener Straße. Sportvorstand Hasan Salihamidzic wurde für den Coup von allen Seiten gefeiert und sprach selbst von einem „Statement-Transfer“. Keine zehn Monate später hat sich das Bild komplett gewandelt. Mané will den FC Bayern angeblich schon wieder verlassen und liebäugelt mit einer Rückkehr in die Premier League – auch die Bayern wollen ihren Stürmer offenbar loswerden.

Name: Sadio Mané Geburtsdatum: 10. April 1992 (31 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Linksaußen Marktwert: 45 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Sadio Mané fremdelt beim FC Bayern – und schlägt Leroy Sané ins Gesicht

Sadio Mané scheint nie so richtig angekommen zu sein beim FC Bayern. Nach gutem Start fremdelte der 31-Jährige immer mehr mit dem System unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann und verlor peu à peu seinen Stammplatz. Zu allem Überfluss verletzte sich Mané Anfang November am Wadenbeinköpfchen und verpasste die Weltmeisterschaft mit dem Senegal. Im Jahr 2023 ist der Offensivspieler noch ohne Torerfolg.

Trauriger Höhepunkt war Manés Schlag ins Gesicht von Leroy Sané nach dem Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City. Der Senegalese wurde vereinsintern für ein Spiel suspendiert und kassierte eine empfindliche Geldstrafe. Eine Frust-Aktion, die das Fass auf beiden Seiten wohl zum Überlaufen gebracht haben und im Sommer zur Trennung führen könnte.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel könnte eine entscheidende Rolle bei einem Mané-Abschied spielen. © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Sadio Mané will den FC Bayern angeblich im Sommer schon wieder verlassen

Mané soll sich ernsthaft mit einem Abschied vom FC Bayern auseinandersetzen. So berichtet das britische Portal Football Insider, Mané habe Freunden erzählt, dass er Liverpool vermisst und diesen Sommer unbedingt in die Premier League zurückkehren möchte. Dazu muss man wissen: Mané war in Liverpool ein Star und Publikumsliebling. Unter Trainer Jürgen Klopp gewann der pfeilschnelle Angreifer in sechs Jahren alles, was es zu gewinnen gibt, und erzielte in 269 Spielen 120 Tore.

Passend dazu, sollen die Bayern einem Verkauf von Mané nicht abgeneigt seien. Dem Bericht zufolge wären die Münchner gesprächsbereit, wenn sie einen Großteil der investierten Ablöse in Höhe von 32 Millionen Euro plus der Bonuszahlungen bis zu neun Millionen Euro zurückbekommen würden. Auch die Bild berichtete zuletzt über etwaige Verkaufsgedanken der Bayern. Doch damit nicht genug.

FC Bayern „versucht alles, um Mané loszuwerden“: Tuchel spielt offenbar entscheidende Rolle

„So wie ich das höre, wird der FC Bayern München im Sommer alles versuchen, um Sadio Mané loszuwerden“, sagte Transferexperte Florian Plettenberg bei „Sky90“. Ein Grund dafür soll unter anderem Thomas Tuchel, der seinen Spieler zuletzt öffentlich verteidigt hatte, sein. Der neue Bayern-Trainer habe demnach „keine Pläne“ für Mané, da dieser „nicht in sein System“ passe.

Der Mané-Transfer wird beim FC Bayern laut Plettenberg mittlerweile als „Fehler“ angesehen. Der Senegalese gehört mit über 20 Millionen Euro Jahresgehalt zu den Topverdienern. Die bisher gezeigte Leistung steht dazu aber im totalen Widerspruch.

FC Bayern will Mané-Ablöse zurück – Rückkehr zu Klopps Liverpool?

Dass die Bayern einen Großteil der Ablöse wieder zurückbekommen, erscheint angesichts Manés Verhalten auf und neben dem Platz mehr als unwahrscheinlich. Sein fortgeschrittenes Alter von 31 Jahren spricht ebenfalls dagegen. Immerhin sprang Mané zuletzt sein senegalesischer Nationaltrainer zur Seite.

Auch eine Rückkehr nach Liverpool dürfte eher ein unrealistisches Szenario sein. Die Reds haben seit Manés Abschied im Sommer den Verjüngungsprozess eingeleitet. Erst im Winter verpflichtete der Klopp-Klub mit Cody Gakpo, an dem auch der FC Bayern interessiert gewesen sein soll, einen talentierten Offensivmann. (ck)