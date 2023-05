Champions League heute live im TV und Stream: Wer zeigt Manchester City gegen Real Madrid?

Von: Tim Althoff

Das Top-Duell geht in die zweite Runde im Halbfinale: Wer zeigt Manchester City gegen Real Madrid live im TV und Stream? Alle Infos.

Manchester ‒ Es geht um alles: Manchester City empfängt Real Madrid zum Rückspiel im Halbfinale der Champions League. Anpfiff ist am Mittwoch, 17. Mai 2023, um 21.00 Uhr Etihad-Stadium.

Kracher in der Champions League: DAZN zeigt Manchester City gegen Real Madrid exklusiv

Die Partie zwischen Manchester City und Real Madrid wird von DAZN übertragen. Der Dienst ist kostenpflichtig und kann monatlich oder jährlich gekündigt werden.

Die Vorberichte beginnen ab 20.15 Uhr mit Moderator Alex Schlüter und dem Experten Sandro Wagner.

Jan Platte kommentiert die Begegnung ab 21.00 Uhr gemeinsam mit Wagner.

Der Live-Stream von DAZN kann via Apple TV, Smart TV oder Fire TV Stick auch auf dem Fernseher empfangen werden.

Umkämpftes Duell zwischen Manchester City und Real Madrid. © IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Kann Real Madrid in der Königsklasse gestoppt werden?

Das Hinspiel im legendären Estadio Santiago Bernabéu endete 1:1. Nachdem Real durch Vinicius Junior in Führung gegangen war, war es Kevin de Bruyne, der für ManCity ausgleichen konnte. Die Engländer werden also mit etwas besseren Voraussetzungen ins Rückspiel gehen, jedoch dürfen die Königlichen unter keinen Umständen unterschätzt werden. Schließlich präsentierte sich kein Team in den letzten Jahren so dominant in der Champions League wie der amtierende Champion und Rekordsieger des Wettbewerbs.

Real hat außerdem den Vorteil, sich voll und ganz auf die Königsklasse konzentrieren zu können. Die Elf von Carlo Ancelotti hat den spanischen Titelkampf bereits verloren, hat einen CL-Platz in der kommenden Saison nahezu sicher und durfte bereits den Pokalsieg feiern. ManCity befindet sich hingegen weiter im Fernduell mit Arsenal um die Premier League und spielt Anfang Juni noch ein Pokalfinale gegen Stadtrivale Manchester United.

Begegnung: Manchester City - Real Madrid Anpfiff: 17. Mai 2023, 21.00 Uhr Stadion: Etihad-Stadium (Manchester) TV: - LIve-Stream: DAZN