FC Liverpool gegen Real Madrid: Champions League jetzt live im TV und Stream

Der FC Liverpool trifft auf Real Madrid. © IMAGO/Richard Callis/MB Media

Im Achtelfinale der Champions League trifft der FC Liverpool auf Real Madrid: So sehen Sie das Hinspiel jetzt live im TV und im Stream.

Liverpool - Die Spiele im Achtelfinale der UEFA Champions League gehen weiter und es kommt zu einem echten Top-Spiel, denn der FC Liverpool trifft auf Real Madrid. Es ist die Neuauflage des Finales in der vergangenen Saison, das die Spanier knapp für sich entscheiden konnten. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp will jetzt Revanche nehmen und dafür im Hinspiel an der Anfield Road den Grundstein legen für ein Weiterkommen ins Viertelfinale der Königsklasse des europäischen Fußballs.

FC Liverpool gegen Real Madrid: Wer holt sich den Sieg?

Der FC Liverpool befindet sich aktuell in der Krise, steht in der englischen Premier League nur auf Platz acht der Tabelle. Jürgen Klopp droht mit seiner Mannschaft die Qualifikation für die Champions League zu verpassen, die Meisterschaft ist ohnehin längst abgehakt. „Ich habe genug Erfahrung, um zu wissen, dass man aus so einer Lage rauskommen kann. Als ich aus Mainz gegangen bin, war es ein Karriereschritt. Als ich Borussia Dortmund verlassen habe, war ich sehr erschöpft und ich hatte das Gefühl, es wäre Zeit, etwas Anderes zu machen. Nichts davon ist jetzt der Fall. Ich bin voll und ganz hier“, sagte Klopp.

Bei Real Madrid wird der Weltmeister von 2014, Toni Kroos, fehlen im Hinspiel gegen den FC Liverpool. Der Mittelfeldspieler wurde von Trainer Carlo Ancelotti nicht in den Kader für die Partie an der Anfield Road berufen. Der spanischen Sportzeitung AS zufolge hat sich Kroos noch nicht von einer Magen-Darm-Grippe erholt, die ihn schon in der Primera División zu einer Pause von zwei Spielen gezwungen hat.

Das Champions League-Match zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid steigt am Dienstag, 21. Februar 2023, um 21.00 Uhr in Liverpool. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Liverpool gegen Real Madrid: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

FC Liverpool gegen Real Madrid: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid im Live-Stream übertragen.

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid im Live-Stream übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 21. Februar 2023, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

