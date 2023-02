FC Bayern München gegen Union Berlin: Bundesliga jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Der FC Bayern München trifft auf Union Berlin. © IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Union Berlin zu Gast beim FC Bayern München: So sehen Sie das Spiel jetzt live im TV und im Stream.

München - Der 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an und in der Münchener Allianz Arena kommt es zu einem echten Topspiel, denn der Tabellenführer FC Bayern trifft mit auf den Tabellendritten Union Berlin. Beide Klubs sind punktgleich und kämpfen derzeit um die deutsche Meisterschaft. Beim FC Bayern München ist das der Normalfall, umso überraschender ist, dass Union Berlin so weit vorne platziert ist.

„Ich erwarte ein Spitzenspiel. Es ist immer unangenehm, sie zu bespielen ist nicht leicht, weil du wenig Raum hast. Es wird sicher ein spannendes und interessantes Spiel, hoffentlich mit dem besseren Ausgang für uns“, sagte Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern München, auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Union Berlin.

FC Bayern München gegen Union Berlin: Wer gewinnt das Topspiel?

Für die Gäste aus der Hauptstadt hat der Coach des FC Bayern viele lobende Worte übrig: „Sie haben eine sehr gute Entwicklung, gute Kontinuität und stringentes Festhalten an ihrem Konzept. Sie haben einen guten Zusammenhalt und eine sehr gute Fanbase. Sie sind sehr heimstark. Wenn du zu dem Zeitpunkt mit oben stehst, ist es verdient.“

Das Selbstbewusstsein ist trotz der Niederlage am vergangenen Spieltag bei Borussia Mönchengladbach groß. „Die Jungs haben sehr gut trainiert, mit sehr viel Engagement. Wenn wir mit dieser Spielfreude und dem Engagement in die Spiele gehen, tragen sie uns aller Voraussicht nach auch zu Erfolgen“, sagte Nagelsmann.

Der Trainer des FC Bayern München gibt außerdem ein Update, welches Personal ihm im Topspiel gegen Union Berlin zur Verfügung steht: „Upamecano fällt aus. ChoupoMoting hatte ein bisschen Probleme am Nacken, Coman hat heute wieder trainiert. Es sieht insgesamt gut aus. Sadio Mané ist nichts für von Beginn an, aber eine Alternative, über die wir uns sehr freuen. Bei Noussair Mazraoui kommt es etwas zu früh.“

Das Bundesliga-Match zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin steigt am Sonntag, 26. Februar 2023, um 17.30 Uhr in München. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München gegen Union Berlin: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

FC Bayern München gegen Union Berlin: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 26. Februar 2023, um 17:00 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)