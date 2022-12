„Wieder einmal in der ersten Runde raus“: Messi wundert sich über Deutschland

Argentinien schon im Viertelfinale

Lionel Messi führte Argentinien bei der WM unter die letzten Acht. Der Superstar wundert sich über das frühe Aus Deutschlands.

Doha - Womöglich hat Lionel Messi bei der WM 2022 die letzte Chance, die Weltmeisterschaft nach Argentinien zu holen und sich damit noch unsterblicher zu machen, als er ohnehin schon ist. Deutschland muss er auf dem Weg zum Titel dieses Mal nicht fürchten.

Lionel Andrés Messi Cuccittini Geboren: 24. Juni 1987 (Alter 35 Jahre), Rosario, Argentinien Verein: Paris St. Germain Länderspiele: 169 (Stand: 5. Dezember 2022) Länderspieltore: 94 (Stand: 5. Dezember 2022)

WM 2022: Messi verwundert über Deutschlands Absturz

Die Zeiten haben sich geändert: Die DFB-Elf, die ihm 2014 den großen Triumph im Finale von Rio de Janeiro verweigerte, ist in Katar längst ausgeschieden. Während Mannschaften wie Polen, Südkorea, Senegal, Marokko oder Australien ins Achtelfinale einzogen, war für das Flick-Team schon nach der Vorrunde Schluss.

Der deutsche Fußball ist nach dem zweiten WM-Gruppen-Aus in Folge am Boden, Hansi Flick und Oliver Bierhoff wurden zur Krisensitzung in Frankfurt einbestellt. Verwunderung über den Absturz der stolzen Fußballnation macht sich auch bei Messi breit, wie auch tz.de berichtet.

Messi über Deutschland-Aus bei der WM: „Das hat mich überrascht“

„Das hat mich überrascht, weil sie viele wichtige Spieler haben, eine junge Mannschaft, und weil Deutschland immer unter den Besten ist“, sagte der 35-Jährige, der am Samstag beim 2:1 im Achtelfinale gegen Australien die magische Barriere von 1000 Einsätzen in Klub und Nationalelf durchbrach, dem heimischen Sportblatt Olé.

„Wieder einmal in der ersten Runde raus“, rätselte Messi über die DFB-Auswahl und erkannte: „Das ist WM. Namen zählen nicht mehr.“ Bei den bisherigen Achtelfinal-Partien schon. Argentinien, Frankreich, England und die Niederlande wurden ihrer Favoritenrolle gerecht.

WM 2022: Messi und Argentinien treffen auf die Niederlande

Messi und seine Südamerikaner treffen im Viertelfinale auf Louis van Gaals „Oranje“. Der PSG-Star ist wild entschlossen, den Titel zu gewinnen - weiß aber: „Es wird hart. Das wird eine umkämpfte Partie, wie alle bei dieser WM. Es ist eine großartige Mannschaft, mit großartigen Spielern und einem brillanten Trainer.“

Am Montag kämpft DFB-Besieger Japan gegen Kroatien ums Viertelfinale (TV-Infos zum Spiel), Brasilien trifft auf Südkorea (TV-Infos zum Spiel). Das nächste Aufeinandertreffen mit einigen DFB-Stars lässt für Messi nicht lange auf sich warten: Mit PSG trifft er am Valentinstag (14. Februar) auf den FC Bayern. (epp/SID)

