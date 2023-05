Lilien wollen nicht überdrehen

Darmstadt 98

Von Jan Christian Müller schließen

Darmstadt 98 hat in Hannover die nächste Chance, den Aufstieg perfekt zu machen – klappt es dieses Mal?

Diese Sache mit den Matchbällen hält Torsten Lieberknecht für völligen Nonsens, schließlich ist er kein Tennis-, sondern Fußballlehrer, und „da wird eben um drei Punkte gekickt.“ So war es schon immer, so ist es auch jetzt. Jetzt, da dem SV Darmstadt 98, Lieberknechts Arbeitgeber, in den verbleibenden drei Zweitligapartien ein einziger Sieg genügt, um den Aufstieg in die Erstklassigkeit perfekt zu machen.

Es steht also an für die Darmstädter am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 ein stinknormales Fußballspiel, „das wir gewinnen wollen. Unser Antrieb ist die Jagd nach Siegen“, so der Lilien-Coach, der sich erhofft, gemeinsam mit seinen Spielern den finalen Schritt hin zur Bundesliga „mit Massivität und Leidenschaft“ erarbeiten zu können.

Und mit der Hilfe der Fans. Die werden ob der großen Bedeutung des Spiels natürlich in stattlicher Zahl anreisen. Bisher sind 3400 Darmstädter Anhänger:innen mit Karten ausgestattet, mit bis zu 5000 ist in Hannover letztlich zu rechnen. Sie alle sollen - so hat es die aktive Fanszene gewünscht - in Lilien-Trikots erscheinen, was ja durchaus machbar klingt.

„Wir lassen uns nicht verrückt machen, sondern sind sehr klar im Kopf“, sagt der Darmstädter Mannschaftskapitän Fabian Holland und fügt an: „Wir wollen das Ding jetzt festmachen.“ Holland dürfte dabei wieder in die Startelf stehen, nachdem ihn eine Kehlkopfentzündung die vergangenen Wochen zum Zuschauen verdammt hatte. Dagegen fehlt Marvin Mehlem gelbgesperrt.

Und sollte es doch nichts werden mit dem Aufstieg an diesem Wochenende bleiben den Südhessen zwei weitere Matchbä ..., äh Chancen. Erst am Freitag daheim gegen Magdeburg und schließlich in Fürth. Oder aber die Konkurrenz schwächelt. Ist dem HSV durchaus zuzutrauen. dani