Liefern oder fliegen

Von: Thomas Kilchenstein

Hält man im Kopf nicht mehr aus: Pellegrino Matarazzo steht beim VfB unter Druck. © dpa

Frank Kramer auf Schalke und Pellegrino Matarazzo in Stuttgart haben beide genau noch ein Spiel, den Turnaround zu schaffen – die Voraussetzungen bei den Klubs sind aber andere.

Sie werden in dieser Trainingswoche noch einmal alles reinwerfen, noch akribischer arbeiten, noch härter, noch genauer schauen bei der Analyse, noch intensiver Witterung aufnehmen als sonst: Frank Kramer und Pellegrino Matarazzo, die beiden in der Kritik stehenden Fußballlehrer, wissen, es könnte ihre letzte Woche als Trainer sein bei FC Schalke 04 beziehungsweise VfB Stuttgart. Beide, so lassen sich die schriftlichen wie mündlichen Verlautbarungen beider Kluboberen mehr als erahnen, haben noch genau ein Spiel, den Turnaround zu schaffen, zumindest endlich mal wieder ein Spiel zu gewinnen, um den Anschluss nicht früh zu verlieren. Der VfB, bislang als einziges Bundesligateam gänzlich ohne Sieg, ist Vorletzter, Schalke Drittletzter. Alle Alarmglocken schrillen längst in den höchsten Tönen.

Beide Übungsleiter eint zwar die aktuelle Erfolgslosigkeit, trennt aber die Vergangenheit. Kramer, seit Juli auf Schalke, war in Gelsenkirchen-Buer nie vollauf akzeptiert, seine Verpflichtung wurde mit Argwohn begleitet, viele halten ihn, der zuvor vier Spieltage vor Schluss vom späteren Absteiger Arminia Bielefeld entlassen wurde, weil man ihm den Klassenerhalt nicht zutraute, nicht für den richtigen Mann, zu blass, zu konturlos, um bei den Knappen just jene Stimmung und Atmosphäre zu erzeugen, die diese Mannschaft benötigt. „Maßlos enttäuscht“ war die sportliche Führung vom jüngsten Auftritt der Knappen. Kein Zweifel: Es wird verdammt eng für Kramer, dem auch seine Freundschaft mit S04-Ikone Mike Büskens nicht retten wird, sollte er am Freitag gegen die TSG Hoffenheim nicht gewinnen. Und in Thomas Reis, den Schalke schon im Sommer wollte, steht ein Nachfolger bereit - er wurde unlängst in Bochum freigestellt, weil man ihm den Klassenerhalt nicht zutraute.

In Stuttgart liegt der Fall ein wenig anders: Matarazzo genießt allerhöchste Akzeptanz, seine Kompetenz, speziell seine Sozialkompetenz, wird gelobt. In den drei Jahren beim VfB hat er sich viel Kredit erarbeitet, Aufstieg in die Bundesliga mit einer blutjungen Truppe, den Klassenerhalt im vergangenen Jahr (wenn auch in allerletzte Minute beim 2:1 gegen den 1. FC Köln). Doch der jetzt arg wackelnde Italo-Amerikaner muss sich den Gesetzen der Branche beugen: Er muss liefern. Sportdirektor Sven Mislintat ist nicht mehr bereit, ihm eine weitere Jobgarantie auszustellen. Die Partei am Samstag gegen den VfL Bochum ist - Stand jetzt - Matarazzos Endspiel. Immerhin: Es ist ein halbwegs fairer Deal, der Mann muss nicht den FC Bayern schlagen, nur den Tabellenletzten.