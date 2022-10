Leroy Sané: Karriere, Erfolge, Freundin – Was Sie über den DFB-Star wissen sollten

Von: Andreas Apetz, Joshua Schößler

Leroy Sané im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. (Archivfoto) © Avanti/Imago Images

Leroy Sané zählt zu den Hoffnungsträgern der deutschen Nationalmannschaft. Das müssen Sie über den DFB-Stürmer wissen.

München – In Topform ist Leroy Sané eine echte Waffe auf den Flügeln. Das enorme Tempo, die feinfühlige Ballkontrolle und sein gefährlicher Schuss machen Sané zu einem der talentiertesten Stürmer der Welt. Doch nicht immer kann der FC Bayern-Star sein volles Potenzial abrufen. Besonders im Dress der deutschen Nationalmannschaft wollte Sané bisher nicht viel gelingen.

Leroy Sanés Weg von Wattenscheid zu Schalke 04

Leroy Sané wurde am 11.01.1996 in Essen geboren und begann seine Fußballkarriere bei der SG Wattenscheid 09. Hier spielte bereits sein Vater Souleymane Sané, der 55 Mal für die senegalesische Nationalmannschaft gespielt hatte. Doch statt in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und bei der SG Wattenscheid 09 zur Vereinslegende zu werden, wechselte er bereits im Alter von neun Jahren zum FC Schalke 04. Dort durchlief er sämtliche Juniorenteams der „Knappenschmiede“ (Jugendakademie des Schalke 04).

Am 20. April 2014 bestritt er sein erstes Spiel als Profi. Obwohl Schalke 04 an diesem Tag 1:3 gegen den VfB Stuttgart verlor, durfte er in der Saison 2014/2015 als Ergänzungsspieler die erste Mannschaft begleiten. Hier konnte er überzeugen: In 13 Bundesligaspielen schoss er drei Tore. Im darauffolgenden Jahr verpasste er unter dem Fußballtrainer André Breitenreiter lediglich eine Bundesligapartie, schoss acht Tore und lieferte sechs Assists. Das genügte, um Star-Trainer Pep Giardiola auf sich aufmerksam zu machen. Schätzungsweise 50,5 Millionen Euro soll Manchester City hingelegt haben, um sich Leroy Sané zu sichern.

Steckbrief zu Leroy Sané

Name Leroy Aziz Sané Geboren 11. Januar 1996 Geburtsort Essen, Deutschland Sternzeichen Steinbock Größe 1,83 Meter Gewicht 80 kg Vereine FC Schalke 04, Manchester City, FC Bayern München Größte Erfolge Englischer Meister (2018, 2019), Deutscher Meister (2021, 2022)

Leroy Sané: Sein Wechsel zu Manchester City

Bei Manchester City legte Leroy Sané ein Debüt hin, dass sich sehen lassen kann: Fünf Tore erzielte er hier und legte genauso viele auf. 26 Spiele ließ man den Newcomer bei den Citizens bestreiten. Das genügte, um sich im Verein einen Stammplatz zu sichern. In der folgenden Zeit sammelte Leroy Sané in 32 Spielen 25 Scorerpunkte, 2018 holte er mit Manchester City die Englische Meisterschaft und gewann die Wahl zum Nachwuchsspieler der Saison in der Premier League. Auch in der darauffolgenden Saison schoss er zehn Tore, gab elf Vorlagen und holte einen weiteren Meistertitel mit Manchester City. Bis hierhin lief für den Shooting-Star alles wie am Schnürchen.

So erregte er auch das Interesse des FC Bayern München. Gerüchte über absurde Transfersummen machten die Runde. Schließlich galt der Wechsel zu den Bayern als sicher, doch dann folgte der erste Rückschlag in seiner Karriere. In einem recht unbedeutenden Spiel gegen den FC Liverpool kurz vor der Transferperiode musste Leroy Sané nach knapp 15 Spielminuten verletzt das Feld räumen. Kreuzbandriss. Der Transfer zu den Bayern platzte.

Seit Juli 2020 spielt Sané für den FC Bayern München

Im Juli 2020 wurde der Transfer allerdings nachgeholt. Bayern zahlte eine Sockelablöse von 49 Millionen Euro, sein Vertrag läuft noch bis 2025. Sein Bayern-Debüt in der Bundesliga hatte er am 18. September 2020 beim 8:0-Heimsieg gegen seinen ehemaligen Verein Schalke 04.

An seine guten Leistungen aus Manchester konnte Sané bei den Bayern allerdings nicht anknüpfen. Nach einer mageren ersten Saison wurde Sané bereits von vielen Fans als Flop-Einkauf abgestraft. Wie schon in der Vergangenheit warf man dem Nationalspieler ein Mentalitätsproblem vor. Langsam findet Sané zu alter Form zurück und zeigt sich auch bei der Defensivarbeit engagiert.

Leroy Sané bei der deutschen Nationalmannschaft

Doch während seine Vereinskarriere weiterhin sehr gut verlief, blieb die Wertschätzung des DFB lange aus. Seinen ersten Einsatz für die A-Nationalmannschaft hatte er zwar am 13. November 2015, allerdings wurde dieses Ereignis von den zwei Tage vorher stattfindenden Terroranschlägen von Paris überschattet.

Öffentliches Aufsehen erregte die Entscheidung von Ex-Nationaltrainer Jogi Löw, auf Leroy Sané für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2018 in Russland zu verzichten. Diese mündete für die DFB-Elf in einem Debakel: Man schied bereits in der Gruppenphase mit einem 0:2 gegen Südkorea aus. Ob diese Niederlage etwas mit der umstrittenen Entscheidung Jogi Löws zu tun hatte, lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen.

13. November 2015: Leroy Sané debütiert für die deutsche Nationalmannschaft

EM 2016: Deutschland scheidet im Halbfinale gegen Frankreich aus. Löw setzt Sané nur in den letzten elf Minuten des verlorenen Halbfinales ein

WM 2018: Deutschland scheidet in der Gruppenphase aus. Sané steht nicht im Kader

EM 2021: Deutschland erreicht das Achtelfinale und verliert dort gegen England

Bei der EM 2021 stand Leroy Sané zusammen mit Spitzenfußballern wie Joshua Kimmich, Manuel Neuer und Kai Havertz für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz. Doch nach einem 0:2 gegen England im Achtelfinale war Schluss für das DFB-Team. Bei der WM 2022 in Katar ruhen die Hoffnungen unter anderem wieder auf Sané. Bundestrainer Hansi Flick plant fest mit dem Flügelflitzer.

Leroy Sané: Titel und Erfolge

Titel Jahr Deutscher Meister 2020, 2021 FIFA-Klub-Weltmeister 2020 UEFA-Super-Cup-Sieger 2020 DFL-Supercup 2020, 2021, 2022 Englischer Meister 2018, 2019 FA-Cup-Sieger 2019 EFL-Cup-Sieger 2018, 2019, 2020 Community-Shield-Sieger 2018, 2019 Deutscher A-Junioren-Meister 2015 Meister der A-Junioren-Bundeliga West 2013, 2014, 2015 Meister der B-Junioren-Bundeliga West 2013

Leroy Sané: Transferhistorie

Datum Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablöse 15.07.2020 Manchester City FC Bayern München 49 Millionen Euro 02.08.2016 FC Schalke 04 Manchester City 52 Millionen Euro 01.07.2015 FC Schalke 04 U19 FC Schalke 04 - 01.07.2013 FC Schalke 04 U17 FC Schalke 04 U19 - 01.07.2011 Bayer 04 Leverkusen Jugend FC Schalke 04 U17 ablösefrei 01.07.2008 FC Schalke 04 Jugend Bayer 04 Leverkusen Jugend ablösefrei 01.07.2005 SG Wattenscheid 09 Jugend FC Schalke 04 Jugend ablösefrei

Leroy Sané: Freundin, Familie und Privates

Sané besitzt sowohl die deutsche als auch die französische Staatsbürgerschaft. Er ist der Sohn des ehemaligen senegalesischen Nationalspielers Souleyman Sané und Regina Weber. Sein Sieben Jahre jüngerer Bruder Sidi steht derzeit beim FC Schalke 04 II unter Vertrag.

Mit seiner Freundin, dem US-amerikanischen Model Candice Brook, hat Sané zwei Kinder. 2018 wurde Tochter Rio Stella geboren. Zwei Jahre später kam Sohn Milo zur Welt. (Joshua Schößler/Andreas Apetz)