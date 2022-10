Leon Goretzka: Karriere, Erfolge, Freundin – Was man über den Nationalspieler wissen muss

Von: Andreas Apetz, Max Schäfer

Leon Goretzka im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. (Archivfoto) © Eibner/Imago Images

Leon Goretzka ist ein vielseitiger Mittelfeldspieler. Mit dem FC Bayern gewann er das Triple. Auch bei der Nationalmannschaft ist er gesetzt. Alles Wichtige.

München – Leon Goretzka spielt im Mittelfeld des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft. Dabei zeichnet er sich durch sein variables Spiel aus. Er ist ein klassischer „Box to Box“-Spieler, der sowohl offensiv als auch defensiv Akzente setzen kann. Durch seine Läufe aus dem Mittelfeld in die freien Räume sorgt er immer wieder für Chaos in der gegnerischen Defensive. Laut Joachim Löw gehört er deshalb zu den torgefährlichsten Mittelfeldspielern in der Bundesliga. In seiner Zeit bei den Bayern hat er aber auch an seiner physischen Stärke gearbeitet.

Leon Goretzka: Ein Kind des Ruhrgebiets

Mit dem Fußballspielen angefangen hat Leon Goretzka in Bochum, wo er am 6. Februar 1995 geboren wurde. Mit vier Jahren begann er beim Werner SV 06 Bochum und wurde 2001 vom VfL Bochum entdeckt. Beim Profiklub im Ruhrgebiet durchlief er alle Jugendmannschaften. Zum Beginn der Saison 2012/13 rückte der damals 17-Jährige in den Profikader. Beim Saisonauftakt am 4. August 2012 gegen Dynamo Dresden stand Goretzka in der Startelf und erzielte in seinem ersten Spiel sein erstes Tor: In der 53. Spielminute traf er nach einem Freistoß per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Bochum gewann mit 2:1.

In der Saison in der 2. Bundesliga kam Leon Goretzka in 32 Spielen zum Einsatz und erzielte vier Tore. Bereits in Bochum zeigte er seine Vielseitigkeit. Er hatte keine feste Rolle, sondern wurde auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt.

Steckbrief von Leon Goretzka

Name Leon Goretzka Geburtsdatum 6. Februar 1995 Geburtsort Bochum, Deutschland Sternzeichen Wassermann Größe 1,89 Meter Gewicht 82 kg Vereine VfL Bochum, FC Schalke 04, FC Bayern München Größte Erfolge Champions League-Sieger (2020), Deutscher Meister (2019, 2020, 2021, 2022), DFB-Pokalsieger (2019, 2020)

Leon Goretzkas und der Wechsel zu Schalke 04

Durch seine Leistungen wurde der FC Schalke 04 auf ihn aufmerksam. Für 3,25 Millionen Euro wechselte der junge Mittelfeldspieler schließlich nach Gelsenkirchen. Sein Bundesliga-Debüt bei den Königsblauen feierte er am 11. August 2013 beim 3:3-Unentschieden gegen den Hamburger SV. Auch bei Schalke hatte er zunächst keine feste Position. In seinem zweiten Jahr bei Schalke wurde er dann hauptsächlich als Sechser eingesetzt.

Um Goretzka weiterhin im Ruhrgebiet zu halten, boten die Schalker dem Mittelfeld-Star ein Rekordgehalt von zwölf Millionen Euro pro Jahr. Doch es half nichts: Nach 147 Spielen und 19 Toren für den FC Schalke 04 wechselte Leon Goretzka zur Saison 2018/19 zum FC Bayern München.

Leon Goretzka: Tirple-Gewinn beim FC Bayern München

An der Isar etablierte sich Goretzka relativ schnell und wuchs zum Stammspieler im Mittelfeld der Bayern. Anders als in Schalke fungiert Goretzka in München nicht mehr als Sechser, sondern als offensiver Achter. In seiner ersten Spielzeiten gewann er das Double aus der deutschen Meisterschaft und dem DFB-Pokalsieg. Unter Trainer Hansi Flick holten die Bayern 2020 dann den Champions-League-Sieg und somit das langersehnte Triple.

Beim FC Bayern zeichnet sich Goretzka durch seine enorme Torgefahr aus. Mit seiner Athletik und seinen schnellen Offensivläufen stößt er immer wieder ins Sturmzentrum vor. Doch auch für den entscheidenden Pass hat Goretzka genügend Übersicht und Präzision. In über 150 Spielen war Goretzka bislang an fast 60 Toren beteiligt. Im Juni 2022 verlängerte er beim FC Bayern München bis 2026. „Leon ist eine Energiequelle auf und neben dem Platz. Er hat eine tolle Technik und Dynamik und ist europaweit ein besonders torgefährlicher Mittelfeldspieler, der Spiele entscheiden kann“, lobt Sportvorstand Hasan Salihamidzic Goretzka auf transfermarkt.de.

Leon Goretzka bei der deutsche Nationalmannschaft

Vor der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien nominierte ihn Jogi Löw in den erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft. In seinem ersten Länderspiel gegen Polen am 13. Mai 2014 startete er im rechten Mittelfeld. Er verletzte sich aber und musste ausgewechselt werden. Das Turnier in Brasilien verpasste er dadurch.

13. Mai 2014: Goretzka absolviert sein erstes Spiel für die deutsche A-Nationalmannschaft

WM 2014: Deutschland wird Weltmeister. Goretzka steht nicht im Kader

EM 2016: Für den DFB ist im Halbfinale gegen Frankreich Schluss. Goretzka war für das Turnier nicht nominiert

Confed-Cup 2017: Deutschland gewinnt das Turnier. Goretzka ist zweitbester Torschütze des Turniers

WM 2018: Deutschland scheidet bereits in der Gruppenphase aus

EM 2021: Die deutsche Nationalmannschaft verliert im Achtelfinale gegen England

Im Sommer 2017 stand Leon Goretzka im Kader des DFB-Teams für den Confed-Cup. In vier Spielen schoss er drei Tore und trug damit zum Titel bei. Zusammen mit Lars Stindl gewann er den silbernen Schuh für den zweitbesten Torschützen. Als einer der erfolgreichsten deutschen Mittelfeldspieler wird Goretzka aller Voraussicht nach auch im Kader für die WM 2022 in Katar stehen.

Leon Goretzka: Transferhistorie

Datum Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablöse 01.07.2018 FC Schalke 04 FC Bayern München ablösefrei 02.07.2013 VfL Bochum FC Schalke 04 3,25 Millionen Euro 01.07.2012 VfL Bochum U19 VfL Bochum - 01.10.2011 VfL Bochum U17 VfL Bochum U19 - 01.07.2010 VfL Bochum Jugend VfL Bochum U17 - 01.07.2001 WSV Bochum Jugend VfL Bochum Jugend ablösefrei

Leon Goretzka: Seine Titel und Erfolge

Titel Jahr Confed-Cup-Sieger 2017 Champions-League-Sieger 2020 Deutscher Meister 2019, 2020, 2021, 2022 DFB-Pokal-Sieger 2019, 2020 UEFA-Super-Cup-Sieger 2020 DFL-Supercup-Sieger 2018, 2020, 2021 FIFA-Klub-Weltmeister 2020

Leon Goretzka: Freundin und Privates

Goretzka hält sich in Sachen Privatleben ziemlich bedeckt. Er ist in einer Beziehung mit Mathea Fischer. Diese machte der Bayern-Star allerdings nie offiziell. Auch mit gemeinsamen Bildern auf ihren Social-Media-Accounts halten sich die beiden zurück. Die Gelsenkirchenerin ist jedoch immer wieder auf der Tribüne der Allianz-Arena zu sehen. Außerdem zeigen mehrere Aufnahmen Goretzka zusammen mit seiner Freundin zusammen. (Max Schäfer/Andreas Apetz)