DFB-Star Goretzka kann gehen: FC Bayern wartet auf passendes Angebot

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern legt Leon Goretzka bei einem Wechsel keine Steine in den Weg. Der Klub wartet nur noch auf ein passendes Angebot.

München – Leon Goretzka befindet sich an einem entscheidenden Punkt in seiner Laufbahn. Es besteht die Möglichkeit, dass der 28-jährige Spieler den FC Bayern München bereits in diesem Sommer verlässt. Vor der Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr muss der deutsche Nationalspieler nun um seinen festen Platz im Team bangen.

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Bochum Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Marktwert: 45 Millionen Euro

Leon Goretzka darf die Bayern diesen Sommer verlassen

Leon Goretzka war in der Schlussphase der vergangenen Saison unter Trainer Thomas Tuchel nicht mehr gesetzt und kam zumeist von der Bank. Negativer Höhepunkt: Der DFB-Star wurde im letzten Saisonspiel, als der FC Bayern in Köln noch Meister wurde, 14 Minuten nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt. Insbesondere nach Musialas Siegtor ließ das Verhalten von Goretzka tief blicken.

Die Zukunft des Mittelfeldspielers in der kommenden Saison in München ist vollkommen unsicher. Es ist festgelegt: Goretzka darf den FC Bayern verlassen, wenn ein passendes Angebot vorliegt, laut Informationen der tz.

Nationalspieler Leon Goretzka darf den FC Bayern verlassen. © Revierfoto/Imago

DFB-Star Goretzka kann gehen: FC Bayern wartet auf passendes Angebot

Im Verein ist bekannt, dass Goretzka unter der Leitung von Tuchel Schwierigkeiten hat. Interessanterweise hat der neue Trainer, der im März Goretzka-Fan Nagelsmann ersetzt hat, viel Einfluss bei der Zusammenstellung des Kaders und ist Teil des „Ausschusses Sport“ des FC Bayern, der die Transferstrategie für dieses Jahr festlegt.

Im Falle eines Wechsels des in Bochum geborenen Spielers haben die Bayern laut tz-Informationen bereits eine Lösung bereit. Intern wird derzeit darüber nachgedacht, Konrad Laimer auf der Doppel-6 zu positionieren. Der ehemalige Leipziger wird als ähnlicher Spielertyp wie Goretzka angesehen und könnte als Balleroberer die Mittelfeldzentrale entlasten, wo Joshua Kimmich bereits etabliert ist. Mit Raphael Guerreiro, der ebenfalls im Mittelfeld spielen kann, bekommt Goretzka einen weiteren neuen Konkurrenten.

Goretzka selbst denkt nicht an Abschied vom FC Bayern

Goretzka, der noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, will sich aber trotzdem bei den Bayern durchbeißen. Zuletzt hielt er sich im Urlaub für die neue Saison fit – Goretzka joggte mit einer spontanen Bekanntschaft oder zockte oberkörperfrei Tischtennis.

Die Bayern befinden sich in diesem Sommer ohnehin auf der Suche nach einem defensivstarken neuen Sechser. Jedoch kam es nicht zu einem Transfer des Wunschspielers Declan Rice, der wahrscheinlich zum FC Arsenal wechseln wird. Sollte der FC Bayern noch einen geeigneten Spieler für diese Position finden, könnte es eng für Goretzka werden.

DFB-Star Goretzka braucht vor Heim-EM Spielpraxis

Als Ersatzspieler im Verein hätte Goretzka kaum Chancen auf einen Stammplatz bei der nächsten Europameisterschaft in Deutschland, vor allem weil es im DFB-Team auch starke Konkurrenz mit Ilkay Gündogan gibt. Goretzka muss auch im Hinblick auf die EM über seine Zukunft entscheiden.

Nach fünf Jahren beim FC Bayern und im Alter von 28 Jahren wäre nun womöglich der geeignete Zeitpunkt eine neue Herausforderung zu suchen. Bei einem anderen Mittelfeldmann, Marcel Sabitzer, ist eine erste Entscheidung bereits gefallen. (ck)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Christoph Klaucke sorgfältig überprüft.