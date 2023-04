Manchester City gegen FC Liverpool: Premier League live im TV und Live-Stream

Manchester City trifft am 29. Spieltag der Premier League auf den FC Liverpool. So sehen Sie das Spitzenspiel live im TV und Live-Stream.

Manchester - Es kommt zum Showdown im Etihad Stadium, wenn Manchester City am Samstagmittag (1. April) den FC Liverpool begrüßt. Kann die Mannschaft von Pep Guardiola den Tabellenführer FC Arsenal am 29. Spieltag unter Druck setzen und den Abstand verkürzen? Gelingt Jürgen Klopp und seinem Team ein wichtiger Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze in der Premier League?

Manchester City gegen FC Liverpool: Ungleiche Vorzeichen vor Topspiel

Manchester City präsentiert sich aktuell in bestechender Form. Vor der Länderspielpause gelangen eindrucksvolle Siege im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Leipzig (7:0) sowie im FA-Cup-Viertelfinale gegen den FC Burnley (6:0). Die letzte Pleite in der Liga datiert 5. Februar gegen Tottenham, seitdem ist der kommende CL-Gegner des FC Bayern München ungeschlagen.

Manchester City um Kevin De Bruyne (li) und Erling Haaland (re.) bekommt es am Samstag mit dem FC Liverpool zu tun. © Jon Super/dpa

Anders ist die Lage an der Anfield Road. Klopp und sein Team drohen, die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Vor dem 29. Spieltag rangiert der Traditionsklub nur auf dem sechsten Rang, sieben Zähler trennen Liverpool von Platz vier und Tottenham. Zwar hat man zwei Spiele weniger als die „Spurs“ ausgetragen, doch Newcastle liegt bei der gleichen Anzahl an absolvierten Partien fünf Zähler vor den „Reds“. Ein Sieg im prestigeträchtigen Duell mit Manchester City wäre für den Meister der Saison 2019/20 daher Gold wert.

Manchester City empfängt am Samstagmittag (1. April) den FC Liverpool. Anpfiff der Premier-League-Partie ist um 13.30 im Etihad Stadium. So sehen Sie das Duell der beiden Top-Trainer Guardiola und Klopp live im TV und Live-Stream.

Manchester City gegen FC Liverpool: Premier League live im Free-TV?

Das Topspiel wird in Deutschland leider nicht live im Free-TV übertragen.

übertragen. Die Rechte für die Premier League liegen beim Pay-TV-Anbieter Sky.

Manchester City gegen FC Liverpool: Premier League live im Pay-TV

Pay-TV-Sender Sky zeigt das Gastspiel des FC Liverpool bei Manchester live im TV .

zeigt das Gastspiel des im . Die Vorberichterstattung startet am Samstag , 1. April 2023 , um 13.00 Uhr und somit 30 Minuten vor dem Anpfiff.

startet am , , um und somit 30 Minuten vor dem Anpfiff. Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie ein Sky-Abonnement .

Manchester City gegen FC Liverpool: Die Premier League im Live-Stream

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können sie Manchester City gegen den FC Liverpool auch im Live-Stream bei Sky Go schauen. Die entsprechende App können Sie für Apple- und Android-Geräte im Store herunterladen.

bei schauen. Die entsprechende App können Sie für Apple- und Android-Geräte im Store herunterladen. Die Premier League können Sie ebenfalls im Live-Stream bei WOW TV, ehemals Sky Ticket, sehen. Auch dafür brauchen Sie ein kostenpflichtiges Abo.

