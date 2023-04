Manchester City gegen den FC Arsenal: Wo läuft das Top-Spiel live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Teilen

Erling Haaland (l.) trifft mit Manchester City im Spitzenspiel auf Arsenal. © Imago/Shutterstock

In der Premier League könnte es zur Vorentscheidung im Titelkampf kommen. Alle Infos, wer das Spiel zwischen Manchester City und dem FC Arsenal heute live im TV und Stream zeigt.

Manchester - Das Top-Spiel des 33. Premier-League-Spieltags steigt am Mittwochabend zwischen Manchester City und dem FC Arsenal. Anpfiff ist um 21.00 Uhr im Etihad-Stadium.

Kracher in der Premier League: Sky überträgt Manchester City gegen Arsenal live

Das Top-Spiel aus England zwischen ManCity und Arsenal wird am Mittwoch ab 21.00 Uhr live und exklusiv auf Sky übertragen.

Die Vorberichte beginnen schon ab 20.00 Uhr. Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert die Begegnung.

Im Internet ist die Begegnung über Sky Go oder WOW zu sehen. Sky Go ist für Sky-Kunden kostenlos. WOW muss mit einer monatlichen Gebühr bezahlt werden.

Um das Spiel im TV schauen zu können, benötigen Sie ein Sky-Sport-Abonnement. Alternativ können Sie sich die Partie über den Streamingdienst WOW kurzfristig buchen.

Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Formschwaches Arsenal trifft auf Citizens in Top-Form

In den Top-5-Ligen ist vieles schon entschieden. Neapel, Barcelona und Paris Saint-Germain werden ihre Ligen mit ziemlicher Sicherheit gewinnen. Einzig in der Bundesliga und in der Premier League ist es noch spannend. In England liegt der FC Arsenal mit fünf Punkten vor Manchester City, hat aber schon zwei Spiele mehr bestritten. Sollte City die ausstehenden Spiele gewinnen, würden sich die Skyblues mit einem Punkt Vorsprung an die Spitze setzen.

Vor den Nachholspielen kommt es jedoch zum direkten Duell im Etihad-Stadium. Ein Sieg für das Team von Pep Guardiola könnte das in dieser Spielzeit so dominante Arsenal weiter verunsichern. Die Tabellenführer haben zuletzt dreimal Unentschieden gespielt, in den Partien gegen West Ham und den FC Liverpool vergaben die Gunners sogar eine 2:0-Führung.

Begegnung Manchester City - FC Arsenal Anpfiff 21.00 Uhr Stadion Etihad-Stadium (Manchester) TV Sky Live-Stream Sky Go, WOW Smart-TV WOW

Arteta trifft mit Arsenal auf alten Arbeitgeber und Chef Guardiola

City hat hingegen einen absoluten Top-Lauf, Erling Haaland und Co. sind seit sechs Spielen ohne Punktverlust, dazu zogen sie ins Finale des FA-Cups und in das Halbfinale der Champions League ein. Auch das Hinspiel gegen Arsenal hat die Elf aus Manchester im Emirates-Stadium für sich entscheiden können.

Besonders interessant wird außerdem das Duell zwischen Guardiola und Arsenal-Coach Mikel Arteta. Letzterer arbeitete als Co-Trainer unter Guardiola bei City und wurde in dieser Saison plötzlich zum größten Titel-Rivalen. Die beiden pflegen dennoch weiterhin ein gutes Verhältnis, Pep sprach kürzlich von „ewiger Zuneigung“ und Arteta betonte, dass die Chemie zwischen den beiden einfach stimme.