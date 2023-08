Darmstadt 98: Die Sonne scheint - aber wie lange?

Von: Daniel Schmitt

Teilen

Stresstest auf der Insel: Darmstadts Clemens Riedel (rechts) nimmt es mit Liverpools Sturmtank Darwin Nunez auf. © IMAGO/Propaganda Photo

Der Bundesliga-Check, Teil 15: Darmstadt 98 Die Lilien treten die Mission Rettung als Außenseiter, aber ohne Furcht vor der Konkurrenz an – allerdings sollten sie bald mehr Tore schießen

Der SV Darmstadt 98 ist wieder da, und er ist gekommen, um zu bleiben. Das betonen sie alle. Vom Sportchef Carsten Wehlmann über den Trainer Torsten Lieberknecht bis hin zu den Spielern. Selbst der Zeugwart ist zuversichtlich. Die Lilien wollen die Liga halten, wie 2016, als Außenseiter, aber als einer mit viel Mumm. Kleiner Spoiler: Der Plan geht auf, orakelt zumindest die FR.

Wie stark ist der Kader?

Womöglich in der Spitze etwas schlechter, dafür in der Breite besser aufgestellt als vergangene Saison. Zwei der Auffälligsten, Patric Pfeiffer und Phillip Tietz, sind nach Augsburg abgehauen und sollen durch Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf) und Fraser Hornby (Stade Reims) ersetzt werden. Zumindest spannend, ob das in Gänze gelingt. Die weiteren Neuen Matej Maglica (VfB Stuttgart), Fabian Nürnberger (1. FC Nürnberg) und Andreas Müller (1. FC Magdeburg) schaffen mehr Tiefe im Kader. Grundsätzlich ist die Qualität hinten höher als vorne, gerade Abwehrchef Christoph Zimmermann und Rechtsverteidiger Matthias Bader sind gute Leute. Und erfahrene. Überhaupt: Abgezockte Jungs stehen mehrere im Kader, Käpitän Fabian Holland, Freistoßzwirbler Tobias Kempe, der Bälle haltende Wortführer Marcel Schuhen, Gelb-Rekordler Klaus Gjasula. Aber klar, alles in allem hat der Großteil der Konkurrenz mehr fußballerische Klasse zu bieten.

Worauf steht der Trainer?

Auf Darmstadt 98. Deshalb hat Lieberknecht gerade seinen ohnehin noch bis 2025 laufenden Vertrag bis 2027 verlängert. Ein klarer, wichtiger Ausdruck gegenseitiger Wertschätzung vor dem großen Abenteuer Bundesliga, bei dem alles passieren kann. Aber der Pfälzer, bekennender Wein- und Musikliebhaber, mag’s ja auch privat mal etwas wilder: erstes Konzert mit 15, die Melodic-Rock-Band Magnum, 1988 im Eltzer Hof in Mainz. Doch nichts geht über Springsteen, „The Boss“ (außer vielleicht Alberto Colucci mit der Lilien-Vereinshymne „Die Sonne scheint“). Kauft übrigens nur noch Vinyl. Man merkt schnell: Lieberknecht, 50, ist vielseitig interessiert, liebt das Leben, genießt es, wenn er es kann. Arbeitet aber auch sehr viel für den Genuss. Als Fußballtrainer ist er akribischer als die meisten denken, ist nicht nur ein Einpeitscher, sondern auch ein Taktiker. Er steht auf diesem Feld für eine hohe Flexibilität, ob Dreier- oder Viererkette, alles gefestigt. Nahbarer Typ zudem, schlendert gerne durch die Stadt, über den Wochenmarkt, sitzt in Cafés, plaudert, fängt Schwingungen ein und gibt sie auch mal ans Team weiter. Überhaupt: das Team. Ein ganz entscheidendes Wort für ihn, ohne diesen ganz speziellen Zusammenhalt können Lieberknecht-Mannschaften nicht funktionieren. Und sie funktionieren ja oft. Er bekommt es meist gut hin, dass alle an einem Strang ziehen. Dafür steht er. Leider manchmal auch für überzogene Wutanfälle an der Seitenlinie. Vierter Offizieller in Lieberknechts Coaching Zone: kein dankbarer Job.

Wo hapert es noch?

Zu- und Abgänge Zugänge: Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf), Fraser Hornby (Stade Reims), Matej Maglica (VfB Stuttgart, Leihe), Fabian Nürnberger (1. FC Nürnberg), Andreas Müller (1. FC Magdeburg), Nemanja Celic (LASK, Leihe beendet), Morten Behrens (SV Waldhof Mannheim, Leihe beendet), Antonis Makatounakis (OFI Kreta U19, Leihe beendet). Abgänge: John Peter Sesay (Union Titus Petingen, Leihe, war zuvor an RW Koblenz verliehen), Andre Leipold (SV Lafnitz, war an die Würzburger Kickers verliehen), Phillip Tietz (FC Augsburg), Henry Jon Crosthwaite (Hallescher FC, Leihe), Yassin Ben Balla (SV Sandhausen), Patric Pfeiffer (FC Augsburg), Keanan Bennetts (SV Wehen Wiesbaden), Philipp Sonn (Wormatia Worms), Steven Kroll (Vertragsende), Magnus Warming (FC Turin, Leihe beendet).

Am Toreschießen, das unterstrich die Vorbereitung. In fünf Spielen gelang es nur einmal, zuletzt beim Highlighttest auf der Insel, gegen den FC Liverpool, gegen Lieberknecht-Kumpel Kloppo, der alle Stars aufbot. 1:3 hieß es aus hessischer Sicht, die Leistung der Lilien aber war gut. Doch zurück zur Offensive: Die zählte bereits im Aufstiegsjahr nicht zu den Darmstädter Stärken, sie machten halt oft eins und die Gegner nicht. Reichte dann auch. Doch jetzt ist noch Sturmfixpunkt Tietz weg. Das reißt ein Loch, ist nicht nur ein für die Kabine wichtiger Spaßvogel, sondern auch ein ganz schöner Brocken. Und doch haben die Darmstädter in Sachen Brocken zugelegt. Hornby, ein Schotte, 23, ist 1,95 Meter riesig und gefühlt genauso breit. Genauso lustig eher nicht. Doch kann er Bundesliga? Taugt er für dieses Niveau? Fiel mit muskulären Problemen in der Vorbereitung lange aus, sodass die Frage am ehesten Sportchef Wehlmann beantworten kann. Der hat ihn geholt und sagt: „Ja, kann er“. Okay. Rechtsverteidiger Bader fehlt verletzt beim Saisonstart gegen Homburg (Pokal) und Frankfurt (Liga).

Wer sticht heraus?

Das erwähnte Kollektiv wird in Darmstadt nicht von Einzelkönnern unterwandert. An guten Tagen können einige herausstechen, etwa vorne Sprinter Mathias Honsak oder Fuddler Braydon Manu. Dahinter der gereifte Zehner Marvin Mehlem. Auch in der Abwehr und im Tor versammeln sich ordentliche Leute (Bader, Zimmermann, Torwart Schuhen). Doch herausragen? Nein, das werden sie im bundesweiten Vergleich eher selten. Daher: Am ehesten die Leitwölfe, Holland und Kempe. Sie stehen für den SVD wie keine anderen.

Was ist drin?

Man könnte meinen, beim Blick auf die Tipptabelle, nur die hessische Verbundenheit spüle die Lilien auf Rang 15, einen Nichtabstiegsplatz. Klar, wird auch eine Rolle gespielt haben bei der FR-Bewertung, aber eben nicht nur. Der Kader vereint durchaus Klasse, gerade defensiv, und da wollen sich die Augsburgs, Heidenheims, Bochums der Liga erstmal durchkombiniert haben. Lieberknecht hält die Saison für eine „Kampf gegen Giganten“, manchmal aber sollen diese schon gefallen sein.

Den Bundesliga-Check und alle veröffentlichten Tipptabellen finden Sie unter: fr.de/tipptabelle

FR-Tipptabelle. © FR