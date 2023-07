Süle wie verwandelt: Sonderlob von Rudi Völler

BVB-Star Niklas Süle ist in hervorragender Verfassung aus der Sommerpause gekommen. Dafür erhält der Innenverteidiger Lob von Rudi Völler.

Dortmund – In der Vergangenheit sorgte der Fitnesszustand von BVB-Verteidiger Niklas Süle regelmäßig für Diskussionen. Unlängst wurde er von Hansi Flick nicht für die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft berufen und musste sich Kritik des Bundestrainers gefallen lassen.

Niklas Süle Geboren: 3. September 1995 (Alter 27 Jahre) in Frankfurt Vereine im Profibereich: TSG Hoffenheim, FC Bayern München, Borussia Dortmund Vertrag bei Borussia Dortmund bis: Juni 2026 Größte Erfolge: 1x Champions-League-Sieger, 5x Deutscher Meister, 2x DFB-Pokalsieger

Nationalmannschaft: Flick und Völler kritisierten Niklas Süle

„Für mich könnte er einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig. Aber ich finde, er lässt noch einiges liegen“, merkte der 55-Jährige in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an.

Ähnlich äußerte sich auch DFB-Teamchef Rudi Völler auf einer Pressekonferenz am Rande der enttäuschenden Testspiele im Juni: „Wir wären alle froh, wenn Niklas sein Potenzial, das er hat, voll ausschöpfen würde. Wir wünschen uns alle, dass er über gute Leistungen auf den Zug aufspringen würde.“

Niklas Süle (li.) wurde von DFB-Teamchef Rudi Völler (re.) für seinen Fitnesszustand gelobt. © Imago Images / RHR-Foto; Imago Images / Beautiful Sports

Borussia Dortmund: Niklas Süle kommt in guter Verfassung aus Sommerpause

Anscheinend hat sich der Abwehrspieler, der im vergangenen Sommer vom FC Bayern München in den Ruhrpott ging, die Worte zu Herzen genommen. Wie die Sport Bild berichtet, erschien der 45-malige Nationalspieler in sehr guter Verfassung zum Trainingsauftakt seines Klubs. Zuvor hatte der 27-Jährige in Absprache mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic offenbar einen speziellen Trainingsplan für die Sommerpause an die Hand bekommen.

„Niki hat im Urlaub deutlich mehr gemacht als alle anderen. Wenn er gesund bleibt, an seinen Themen arbeitet, dann wird er noch viel, viel besser werden“, so Kehl. Selbst Mitspieler sollen überrascht gewesen sein und begrüßten Süle wohl teilweise mit den Worten: „Was hast du denn gemacht?“

Völler lobt Süle und appelliert: „Jetzt muss er dranbleiben“

Besonders in den Bereichen Kraft, Stabilisation und Ausdauer habe Süle intensiv gearbeitet. Von allen BVB-Profis soll er die meisten Kilometer auf dem Rad und zu Fuß abgespult haben. Sein Einsatz zahlt sich anscheinend aus, nach der jüngsten Kritik erntete Süle in der Bild nun Lob von Rudi Völler.

„Es ist klasse, dass Niklas im Urlaub so an seiner Fitness gearbeitet hat. Sein Management hat mich bereits frühzeitig darüber informiert, dass er im Urlaub noch mehr tun wird“, wird der ehemalige Weltklasse-Angreifer zitiert, der zudem ergänzt: „Hansi hat vor den letzten Länderspielen mit Niklas gesprochen und ihm die Nicht-Berücksichtigung vernünftig erklärt. Wir freuen uns, dass er genau die Reaktion gezeigt hat, die wir uns von ihm erhofft hatten. Jetzt muss er dranbleiben.“

Hat Süle mit seinem Fitness-Programm möglicherweise den entscheidenden Schritt in Richtung Kapitänsamt beim BVB gemacht? Marco Reus verkündete vor wenigen Tagen das Ende seiner Zeit als Spielführer, nachdem es bereits zuvor Spekulationen darüber gegeben hatte. Beim Testspiel gegen Westfalia Rhynern am Mittwoch (7:0) trug Süle die Binde. Laut Sport Bild gilt er als „Top-Kandidat“ auf die Reus-Nachfolge. (masc)