Trainer Torsten Lieberknecht bei Darmstadt 98 im Krankenstand

Von: Jan Christian Müller

Ein echter Kämpfer: Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht. © dpa

Der Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 hält beim neuen Spitzenreiter Bayer Leverkusen nur eine Halbzeit mit und hat jetzt ein kleines Lazarett.

Darmstadt 98 geht arg zerzaust in die Länderspielpause. Der Bundesligaaufsteiger ist am dritten Spieltag und einem 1:5 (1:1) bei Spitzenteam Bayer Leverkusen auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Die Südhessen sind nach dem 0:1 in Frankfurt, dem 1:4 gegen Union Berlin und nun der Abreibung durch die Werkself weiter punktlos und somit ihrer zugedachten Rolle als Underdog der Liga bisher unfreiwillig gerecht geworden.

Hinzu kommt, dass Außenläufer Fabian Nürnberger nach einem Zusammenprall mit seinem eigenen Kapitän Fabian Holland mit einer Gehirnerschütterung und einer in Mitleidenschaft gezogenen Milz frühzeitig ausgewechselt werden musste. Zu allem Überfluss kostete der Crash, nach dem beide Darmstädter Profis benommen liegen blieben, in unmittelbarer Folge den Rückstand nach einem Konter durch den wieder überragenden Leverkusener Stürmer Victor Boniface.

Bayer-Trainer Xabi Alonso verzichtete danach auf Jubel, wofür ihm Gäste-Coach Torsten Lieberknecht ausdrücklich dankte - und anmerkte: „Der Schiedsrichter hätte abpfeifen müssen, weil zwei Köpfe komplett zusammengeprallt waren. Auch wenn sich unsere beiden Spieler da über den Haufen rennen.“

Trainer will positiv denken

Der Bremer Referee Sven Jablonski, einer der anerkannt Besten seines Fachs, ließ weiterlaufen. Darmstadt erholte sich zunächst schnell und kam durch den schwedischen U21-Nationalspieler Oscar Vilhelmsson schnell zum Ausgleich. Lieberknecht lobte später diese Reaktion seiner Mannschaft ausdrücklich, räumte aber auch ein: „Mit dem 1:3 nach einer Stunde hast du auch gespürt, dass der Glaube immer mehr schwindet.“ Das 1:5 tue „natürlich weh“ jedoch: „Nach jeder Niederlage - egal ob in Frankfurt, gegen Union oder in Leverkusen - können wir was rausziehen. Es gab auch gute Dinge, die ich den Jungs mitgeben muss, damit wir an die Chance glauben.“ Letztlich sei Leverkusen der „falsche Gegner zum falschen Zeitpunkt“ gewesen.

Zu allem Überfluss müssen die Lilien vorübergehend auf ihren Cheftrainer verzichten. Lieberknecht unterzieht sich in der Länderspielpause einem vom Verein nicht näher beschriebenen „kurzfristigen medizinischen Eingriff“ und steht dem Klub rund eine Woche nicht zur Verfügung. Weiter heißt es in einem Vereinsbulletin: „Co-Trainer Ovid Hajou wird in dem Zeitraum das Training leiten und die Mannschaft betreuen.“ Geplant sei, dass der 50 Jahre alte Lieberknecht vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach zurückkehrt, „um seine Mannschaft auf das Heimspiel gegen die Fohlen vorzubereiten.“ Das Spiel findet am Sonntag, 17. September zum Abschluss des vierten Spieltages um 17.30 Uhr statt. Der Gegner klingt erstmals nach Augenhöhe. jcm