Klassischer Fehlstart von Kickers Offenbach

Von: Jochen Koch

Zweites Spiel, zweite Niederlage - diesmal völlig verdient nach schwacher Leistung bei Fast-Absteiger VfR Aalen.

Müssen die Offenbacher Kickers nach der 1:2-Niederlage beim VfR Aalen schon nach dem zweiten Spieltag alle Hoffnungen und Träume vom Aufstieg ad acta legen? Die Art und Weise der beiden Auftaktniederlagen, gegen Neuling Stuttgarter Kickers daheim und Freitagabend gegen den keineswegs hoch eingeschätzten Fast-Absteiger der vergangenen Saison, lassen nicht auf schnelle Besserung schließen. Im Gegenteil. Die Kickers spielten planlos, ideenlos und waren erneut 90 Minuten lang in der Offensive harmlos. Und wie schon gegen Stuttgart kassierte der OFC in der letzten Minute nach einer Unachtsamkeit den entscheidenden Treffer. Nach dem zweiten Reinfall können die Kickers alles andere als optimistisch in das „kleine“ Mainderby am Sonntag in einer Woche gegen die U23 der Frankfurter Eintracht gehen.

Schon die erste Standardsituation schockte Mannschaft und 600 mitgereiste Fans. Zwar verhinderte Torwart Brinkies den Rückstand mit Glanzparade noch, doch die anschließende Ecke brachte die Führung für Aalen. Der Aalener Mittelfeldspieler Meien konnte völlig ungehindert aus fünf Metern zum 1:0 einschieben. Keine Zuordnung, keine Zweikampfhärte – so etwas darf auf diesem Niveau nicht passieren. Das 0:1 und die anschließenden enttäuschenden 40 Minuten bis zum Pausenpfiff dokumentierten die noch orientierungslose Verfassung und Verunsicherung der Mannschaft, die noch immer Form und Ordnung sucht.

Irwin Pfeifer traf in der 76. Minute für kaum verbesserte Gäste aus acht Metern ins kurze Eck. Das erste Tor in dieser Saison für die Kickers. Doch in der 89. Minute der nächste Blackout des OFC. Diakité schnappte sich einen Fehlpass, setzte Szabo links ein und schob dessen Flanke ungehindert aus fünf Metern zum 2:1 ein – ein verdienter Schlusspunkt für starke Aalener gegen enttäuschende und fassungslose Offenbacher.