„Siehst aus wie ein Nacktmull“: DFB-Star lacht in Amazon-Doku über bartlosen Kimmich

Von: Korbinian Kothny

Niklas Süle und Joshua Kimmich geraten in der DFB-Doku aneinander. Dass die beiden trotzdem ein freundschaftliche Verhältnis pflegen, beweist eine andere Szene.

München – Selten hat eine Dokumentation bereits vor der Veröffentlichung für dermaßen viel Kritik gesorgt. Die Rede ist natürlich von der Amazon-Produktion „All or Nothing – Die Nationalmannschaft in Katar“, die die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar 2022 begleitet hat.

Joshua Kimmich Geboren: 8. Februar 1995 (28 Jahre alt) in Rottweil Länderspiele (Tore): 79 (6) Marktwert (laut transfermarkt.de): 70 Millionen Euro

Streit zwischen Süle und Kimmich bereits in Folge 1

Nachdem in den vergangenen Wochen bereits einige Teaser veröffentlicht wurden, sind seit Freitag endlich alle Folgen für Abonnenten des Streaming-Anbieters abrufbar.

Im Teaser der Dokumentation war bereits zu sehen, dass unter anderem die Nationalspieler Niklas Süle und Joshua Kimmich aneinander geraten werden. Der Streit zwischen den beiden Teamkollegen ist dabei bereits in Folge 1 zu sehen.

Niklas Süle vergleicht DFB-Kollege Joshua Kimmich mit einem Nacktmull. © Instagram@jok_32 / Imago

Süle foppt Kimmich bei Poker-Runde wegen Aussehen

Im Anschluss an die jetzt schon legendäre „Laber mich nicht voll“-Szene erklären Süle und Kimmich ihr Verhältnis zueinander. Die beiden geben zwar zu, „am Anfang ihrer Beziehung kleinere Turbulenzen“ gehabt zu haben, bekräftigen aber, mittlerweile Freunde zu sein. Süle und Kimmich kennen sich schon aus den Junioren-Nationalmannschaften.

Dass die beiden mittlerweile längst auf einer Wellenlänge schwimmen, zeigt die direkt anschließende Szene. Bei einer lockeren Poker-Runde fragt Kimmich Süle: „Wenn du optisch an meinem Gesicht etwas anders machen könntest, was würdest du dann machen?“ Dieser antwortet daraufhin mit einem trockenen: „Vieles.“

„Joshua ist ein guter Kumpel von mir“: Süle räumt angebliche Differenzen aus dem Weg

Auch in Sachen Bartwuchs will der FC-Bayern-Star die Meinung des Innenverteidigers wissen. Süle überrascht dabei mit einem durchaus kuriosen Vergleich: „Mit Bart ist bisschen besser. Ohne siehst du aus, wie so ein Nacktmull.“ Beide brechen daraufhin in Gelächter aus.

Der Nacktmull ist ein Nagetier und wird von vielen Menschen als äußerst hässlich empfunden. Spätestens mit dieser nicht ganz ernst gemeinten Äußerung, scheint klar, dass die beiden Nationalspieler – trotz der einen oder anderen Differenz auf dem Platz – sich durchaus verstehen. Auch Süle hatte bei der Pressekonferenz vor dem Japan-Spiel am Samstag angesprochen auf den Streit nochmal betont: „Wir verstehen uns sehr gut. Ich kenne Jo, seit wir elf sind. Joshua ist ein guter Kumpel von mir.“