Kickers Offenbach: Hocks Herkulesaufgabe

Von: Christian Düncher

Der neue Geschäftsführer Sport: Christian Hock. © dpa

Der künftige OFC-Geschäftsführer Sport Christian Hock präsentiert Prioritätenliste und spricht über seine Spielidee

Es ist ein schöner Zufall für Christian Hock (53), den künftigen Geschäftsführer Sport der Offenbacher Kickers. Zum ersten Mal sehen wird er die Mannschaft, für die er offiziell erst ab Dienstag verantwortlich ist, am Samstag ausgerechnet im Spiel bei der Reserve des FSV Mainz 05. Den Verein, für den er selbst von 1994 bis 2003 kickte. „Ich werde mir das Spiel anschauen. Mainz ist natürlich der Verein, für den ich die meisten Spiele gemacht habe. Dort war ich fast neun Jahre. Als Funktionär hatte ich meine längste Zeit beim SV Wehen Wiesbaden“, sagt der einstige Linksaußen.

Hock war mit Unterbrechungen fast zehn Jahre lang in unterschiedlichen Funktionen für den Verein aus der Landeshauptstadt tätig. Mit ihm als Trainer (2007) und Sportdirektor (2019) gelang der Aufstieg in die Zweite Bundesliga. In Wiesbaden hatte er auch während der Zeit beim 1. FC Magdeburg („Mein Vertrag dort lief nur ein Jahr“) seinen Hauptwohnsitz. In der Nähe sind auch seine Kinder und seine Lebensgefährtin zu Hause. Nun kehrt der gebürtige Aschaffenburger zu dem Klub zurück, bei dem er seine Karriere nach 14 Regionalliga-Einsätzen beendete – als Aufsteiger in die zweite Liga.

„Für mich ist wichtig, dass ich in Offenbach etwas gestalten und Strukturen aufbauen kann – in einem Umfeld, das begeisterungsfähig ist, wenn man es mitnimmt. Das wird unsere Aufgabe sein. Es gilt, den Verein, der am Zweifeln und Zaudern ist, in die richtigen Bahnen zu lenken und die Stimmung wieder zum Leben zu erwecken“, sagt Hock. Seinem künftigen Kollegen Sebastian Möller (der Manager des Ligakonkurrenten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz wird Geschäftsführer Finanzen) und ihm sei bewusst, „dass das eine Herkulesaufgabe wird. Aber das macht ja auch den Reiz aus.“

Ganz oben auf der Prioritätenliste steht die Besetzung des Trainerpostens. „Das ist das Allerwichtigste“, betont Hock. Gespräche werde er ab kommender Woche führen. Denn noch steht er ja beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag. „Und ich werde auch bis zum letzten Tag für meinen Arbeitgeber tätig sein.“ Das ist für den lizenzierten Fußballlehrer eine Sache des Anstands und Respekts. Zu Namen äußerte er sich nicht. „Ich handhabe das wie damals beim SV Wehen Wiesbaden und werde vorher keine Gerüchte oder Spekulationen kommentieren, sondern erst etwas sagen, wenn wir Nägel mit Köpfen gemacht haben.“

Auch von der Spielidee hat der künftige Sportchef klare Vorstellungen. „Die Grundtugenden wie Mentalität, Einsatzbereitschaft und Leben für den Verein muss man auf dem Platz sehen“, sagt der 53-Jährige. „In den Spielen, im Training und in der Außendarstellung muss man das immer spüren. Und wir müssen ein bisschen demütiger sein. Wenn man so lange in der Regionalliga ist, muss man sie annehmen.“