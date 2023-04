Keine Titelreife bei Borussia Dortmund

Von: Daniel Schmitt

BVB-Trainer Edin Terzic.

Dortmund vergeigt das Spiel in Überzahl trotz Zwei-Tore-Vorsprung beim VfB Stuttgart und bleibt dennoch auf Tuchelfühlung.

Irgendwann schien es so, als würde Edin Terzic gleich noch ein Tränchen verdrücken, als könnte er, der Trainer von Borussia Dortmund, anders einfach nicht ausdrücken, was gerade in ihm vorgeht, als reichten Worte nicht aus, um das Erlebte zu verarbeiten. Er tat es dann nicht, das mit dem Tränchen, die verbale Aufarbeitung des 3:3 seiner Mannschaft beim VfB Stuttgart aber geriet dann doch ziemlich traurig.

Mit nachvollziehbarer Fassungslosigkeit sagte Terzic: „Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden, es fällt mir extrem schwer auszudrücken, was ich fühle, es ist zu viel Wut und Enttäuschung, um eine sachliche Antwort zu geben.“ Die Sätze waren gespickt von Pausen, vom Überlegen, Hadern, und führten nahe ran an die Titel-Selbstaufgabe: „Es gibt Gründe, warum wir es in den letzten zehn Jahren nicht geschafft haben, ganz oben zu stehen.“

Die Sache ist ja die, dass die meisten Leute Edin Terzic in diesem Moment verstehen konnten, dessen Frust nach dem Remis im Schwabenland, herausgekommen infolge Dortmunder 2:0- und 3:2-Führungen in fast einstündiger Überzahl nach Gelb-Rot gegen Konstantinos Mavropanos und mit einem Ausgleich in der siebten Minute der Nachspielzeit. Nach Toren von Sebastien Haller (26.) und Donyell Malen (33.) kassierte der BVB durch Tanguy Coulibaly (78.) und Josha Vagnoman (84.) das 2:2. Und selbst nachdem Gio Reyna (90.+3) für die erneute Führung gesorgt hatte, reichte es nicht zum Dreier.

Inmitten von Meistergesängen der BVB-Fans, schließlich lag ihr Klub zu diesem Zeitpunkt imaginär an der Spitze, folgte der Tiefschlag durch das 3:3 von Silas (90.+7). Der erst 19-jährige BVB-Verteidiger Soumaila Coulibaly, für den verletzten Mats Hummels zur zweiten Hälfte eingewechselt, hatte beim ersten Bundesligaeinsatz, ein Luftloch produziert.

Trotz ihrer Aufholjagd mit acht Siegen in den ersten acht Ligaspielen des Jahres droht der Borussia erneut eine meisterschaftslose Saison. Vor allem Trainer Terzic litt beim Gedanken daran, wohlwissend, dass der FC Bayern in absehbarer Zeit wohl eher keine derart miese und von Turbulenzen geprägte Runde mehr spielen wird wie die aktuelle.

Einfach abgeschenkt

Terzic also verwies auf die Krebserkrankung von Stürmer Haller und andere Personalsorgen in der Hinrunde, das Abrutschen auf Platz sechs. „Mit ganz viel Fleiß und ganz viel Wut“ sei man in die Vorbereitung im Januar gestartet, erklärte er: „Dann haben wir uns in die Ausgangssituation gebracht, in der wir gerade stecken – und dann schenken wir es einfach so ab.“

Die Borussia steht unter Schock, obwohl sie mit gerade mal zwei Zählern Rückstand weiter auf – Achtung Wortspiel - Tuchelfühlung zu den Bayern ist. „Da dachte man, jetzt hat man alles gesehen im Fußball. Schlimmer kann‘s nicht werden – und dann kommt heute“, sagte Terzic, den Tränen ein Stückchen näher als zuvor, ehe seinen Körper ein Ruck des Trotzes durchfuhr. In Worten hörte sich das dann wie folgt an: „Es ist noch so viel, um das es sich lohnt zu kämpfen. Wir haben sechs Spiele Zeit. Es ist wichtig, endlich anzufangen, aus diesen unnötigen Rückschlägen zu lernen. Das wird keiner für uns tun.“ mit dpa/sid