Katars Nationalhymne: Das bedeutet der Text auf Deutsch

Von: Andreas Apetz

Die katarische Nationalmannschaft singt die „as-Salam al-Amir“ vor jedem Länderspiel. (Archivfoto) © Shutterstock/Imago Images

Die katarische Nationalhymne ist dem ehemaligen Staatsoberhaupt Katars gewidmet. Das bedeutet der Text des Liedes auf Deutsch.

Doha – Katar ist Gastgeber der WM 2022. Wie es üblich ist, stimmen die Spieler der katarischen Nationalmannschaft vor jedem Länderspiel ihr Nationalhymne an. Da der Wüstenstaat erst 1971 seine uneingeschränkte Unabhängigkeit erlangt hat, ist auch die Nationalhymne entsprechend jung. Das Lied wurde im Jahr 1996 erstmals gespielt und zum offiziellen Nationallied ernannt.

Die „as-Salam al-Amiri“ wurde von Scheich Mubarak bin Saif Al Thani verfasst und besingt die Freiheit und Größe Katars. Der Text besitzt außerdem einige inhaltliche Bezüge zum Koran und ruft dazu auf, den Spuren der Vorfahren unter der Führung des Propheten zu folgen.

Katars Nationalhymne: So lautet der Text – und das bedeutet er auf Deutsch

Der Text der katarischen Nationalhymne:

Qasaman qasaman

Qasaman bi-man rafaʿa s-samāʾ

Qasaman bi-man našra ḍ-ḍiyāʾ

Qaṭaru saṭbaqā ḥurratan

Tasmū bi-rūḥi l-aufiyāʾ

Sīrū ʿalā nuhaǧi l-ulā

wa-ʿalā ḍiyāʾi l-anbiyāʾ

Qaṭaru bi-qalbī sīra

ʿAzz wa-amǧādu l-ibāʾ

Qaṭaru r-riǧāla l-auwalīn

Ḥumātunā yauma n-nidāʾ

Wa-ḥamāʾimu yauma s-salām

Ǧawāriḥa yauma l-fidāʾ

So lautet die deutsche Übersetzung der katarischen Nationalhymne:

Wir schwören, wir schwören

Wir schwören bei Dem, der den Himmel errichtet hat

Wir schwören bei Dem, der das Licht verbreitet hat

Katar wird immer frei sein

Erhoben durch die Seelen der Aufrichtigen

Geht voran auf dem Weg der Vorfahren

und weiter unter der Führung des Propheten

Katar ist in meinem Herzen

ein Epos von Ruhm und Ehre

Katar ist ein Land der führenden Männer,

die uns in Zeiten der Not beschützen

Sie können Tauben in Friedenszeiten sein

und Krieger in Zeiten des Opfers

Entstehung und Hintergrund von Katars Nationalhymne

Die Nationalhymne wurde im Jahr 1996 anlässlich der Thronbesteigung durch Emir Scheich Hamad bin Chalifa Al Thani entworfen. Den Text schrieb Scheich Mubarak bin Saif Al Thani. Der Titel des Stücks – „as-Salam al-Amiri“ („Es lebe der Emir“) – ist eine Widmung an den Scheich selbst. Der im Text verwendete Ausdruck „der den Himmel errichtet hat“ ist eine Anlehnung an den Koran, Sure 55, Vers 7. Der erste schriftliche Entwurf der Hymne steht heute im katarischen Nationalmuseum aus.

Die Melodie komponierte der preisgekrönte Musiker Abdul Aziz Nasser Obaidan, welcher in Katar als einer der einflussreichsten Komponisten der jüngsten Vergangenheit gilt. Neben der Flagge und dem Wappen gehört die „as-Salam al-Amiri“ zu den drei großen Nationalsymbolen Katars. (aa)