Transfer-Coup: FC Bayern grundsätzlich einig mit Kane

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern sucht einen neuen Mittelstürmer von Weltklasseformat und soll sich nun offenbar mit Tottenhams Harry Kane einig sein.

München/London – Der FC Bayern München ist weiter auf der Suche nach einem neuen Angreifer, der in der kommenden Saison für die Tore sorgen soll. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski, den es im vergangenen Sommer zum FC Barcelona in die spanische La Liga zog, fehlt dem deutschen Rekordmeister ein Stürmer von Weltklasseformat.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 Verein: Tottenham Hotspur Position: Mittelstürmer

FC Bayern München sucht neuen Mittelstürmer

Zuletzt waren mehrere Namen im Gespräch beim FC Bayern München, unter anderem wurden Victor Osimhen (SSC Neapel), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) und Dusan Vlahovic (Juventus Turin) mit dem FCB in Verbindung gebracht. Ein Spieler, der schon lange auf der Wunschliste steht, ist Harry Kane von Tottenham Hutspur.

Nun soll sich der FC Bayern München mit dem Torjäger der englischen Fußball-Nationalmannschaft grundsätzlich einig sein. Nach Bild-Informationen haben sein Vater Pat und sein Bruder Charlie die Verhandlungen mit den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters geführt, unterschrieben sei aber noch nichts.

Wechselt Harry Kane zum FC Bayern? © IMAGO/Mike Egerton

Was fehlt, ist eine Einigung mit seinem Verein Tottenham Hotspur. Kane steht bei den Londonern, die eine enttäuschende Saison in der Premier League hinter sich haben, noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Für Kane kommt eine Verlängerung seines Arbeitspapiers über 2024 hinaus offenbar nicht in Frage, deshalb muss Tottenham seinen Star diesen Sommer verkaufen, um nicht einen ablösefreien Abgang ein Jahr später zu riskieren.

FC Bayern München: Grundsätzliche Einigung mit Kane

Die Spurs haben in der abgelaufenen Spielzeit das europäische Geschäft verpasst, was bedeutet, dass sie auf zusätzliche Einnahmen angewiesen sind. Diese Tatsache macht einen Verkauf des 29-Jährigen wahrscheinlicher, da es auch der Anspruch des Profis selbst ist, Champions League zu spielen.

Wie The Athletic berichtet, soll der FC Bayern München ein erstes Angebot über 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen abgegeben haben für Kane, das Tottenham aber nach übereinstimmenden Informationen des italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano und Bild angelehnt hat. Jetzt liegt es am FC Bayern, sein Angebot zu erhöhen. Eine Einigung zwischen den Klubs rückt aber immer näher. (smr)