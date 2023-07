Kane? Endlich ein Weltstar!

Von: Thomas Kilchenstein

Auf dem Weg nach München? Harry Kane, 29, noch bei Tottenham Hotspur. © AFP

Sollten die Bayern wirklich den englischen Stürmer verpflichten, wäre das ein Paukenschlag, der der gesamten Bundesliga gut täte. Ein Kommentar.

Das Gras, hat der weltberühmte bayrische Philosoph Thomas Tuchel dieser Tage zum Besten gegeben, wachse nicht schneller, wenn man daran zieht. Er hat, so interpretierten es flugs seine Jünger, damit direkt dem Bayern-Granden Uli Hoeneß angeraten, (nicht nur) die Füße still zu halten, um nicht die ganze schöne Ernte zu gefährden, und natürlich ging es um den Mega-Deal Harry Kane, den die Bayern gerne in deutschen Stadien Tore schießen sehen wollen. Nur muss dafür sein aktueller Arbeitgeber, die Firma Tottenham Hotspur - O-Ton Hoeneß - „einknicken“. Womöglich war „to buckle“ für englische Ohren vielleicht eine etwas ungeschickte Wortwahl, weswegen sich der Wechsel sowohl verteuern und/oder verspäten dürfte – wenn nicht der Halm schon ganz abgerissen ist.

Aber sollte der 100-Millionen-Transfer tatsächlich klappen, wäre das allemal ein donnernder Paukenschlag über die Landesgrenzen hinaus: Erstmals nach vielen, vielen Jahren würde wieder ein absoluter Weltstar in die Bundesliga kommen, ein Weltstar in der Blüte seiner Schaffenskraft. Zuletzt war der Liga ja eine gewisse Strahlkraft abgesprochen worden, mittelmäßig bis grau käme das Aushängeschild der DFL daher, blass gar im Vergleich zur – um im Bild zu bleiben – gemähten Wiese in England.

Klar, es gab hierzulande viele große, prominente ausländische Namen in den letzten Jahrzehnten, etwa Raul, van Nistelrooy, Makaay, Xabi Alonso, Suker, Maniche, Djorkaeff, Luca Toni, Litmanen, Paulo Sousa, Mané, aber da neigte sich deren Karriere schon mehr dem Ende zu. Robben galt als verletzungsanfällig, als er von Real zu den Bayern wechselte, Ribery war am Anfang, Lewandowski ist erst in Dortmund und Bayern zu einem Stürmer auf Weltklasseniveau gereift. Und gehörten Micoud, James, Coutinho, Thiago, Aubameyang wirklich in die Kategorie Weltstars?

Harry Kane ist einer aus dem obersten Regal, er würde auch bei Real Madrid, FC Barcelona oder FC Liverpool mit Kusshand genommen und erfolgreich sein. Er würde, das ist gewiss, die Bundesliga schmücken und attraktiver machen. Es wäre ein absoluter Coup.

Erstaunlich ist indes (und das spricht nicht gegen das Niveau in deutschen Stadien): Auch die Bundesliga entwickelt Superstars mit außergewöhnlichen Fähigkeiten: Die Sterne etwa von Haaland, Bellingham, Nkunku oder auch Kolo Muani, um nur die aktuellsten zu nennen, gehen und gingen in der Bundesliga auf. Das macht Mut.