Kai Havertz: Karriere, Titel, Freundin – Das müssen Sie über den Nationalspieler wissen

Von: Andreas Apetz, Max Schäfer

Teilen

Kai Havertz steht beim FC Chelsea unter Vertrag und gilt als Spieler mit viel Potential. Er gilt als Zukunft des deutschen Fußballs. Sein Werdegang.

Kai Havertz im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. (Archivfoto) © Avanti/Imago Images

London – Kai Havertz begann seine Karriere bei Bayer 04 Leverkusen und spielt seit Sommer 2020 im Mittelfeld beim FC Chelsea. Der junge Spieler gilt als zukünftiger Spielmacher und dies sowohl bei Chelsea wie auch beim DFB-Team. Zu seinen Stärken gehört, dass er sehr vielseitig einsetzbar ist, weshalb ihm eine große Karriere vorhergesagt wird.

Kai Havertz: Seine Anfänge bei Bayer Leverkusen

Havertz galt schon früh als großes Talent und konnte sich selbst gegen ältere Jahrgänge in seiner Jugendausbildung behaupten. Über Alemannia Aachen wechselte er 2010 zu Bayer 04 Leverkusen. Der dortige Jugendtrainer hätte Havertz gerne schon vorher zu Bayer 04 Leverkusen geholt und zeigte ihm und seinen Eltern die BayArena, die später die sportliche Heimat von Havertz werden sollte.

Havertz durchlief die Jugend von Bayer 04 Leverkusen und konnte schon 2016 am Sommertraining der ersten Mannschaft teilnehmen. Ab der Saison 2016/2017 gehörte er erstmals zum Kader der ersten Mannschaft. Sein Debüt gab er am 15.10.2016 im Alter von 17 Jahren und 126 Tagen. Bis 2020 spielte Havertz für Bayer 04 Leverkusen und entwickelte sich zu einem der Leistungsträger. In seiner Spielweise war Havertz bei Leverkusen flexibel einsetzbar. In der Offensive war er auf den Außenbahnen, im zentralen Mittelfeld oder als Mittelstürmer aktiv. Nach 150 Spielen für die Werkself war Havertz an 78 Toren beteiligt.

Steckbrief zu Kai Havertz

Name Kai Lukas Havertz Geboren 11. Juni 1999 Geburtsort Aachen, Deutschland Sternzeichen Zwilling Größe 1,90 Meter Gewicht 83 kg Vereine Alemannia Aachen, Bayer Leverkusen, FC Chelsea Größte Erfolge Champions League-Sieger (2021)

Havertz Wechsel zum FC Chelsea

Zur Saison 2020/21 folgte für knapp 80 Millionen Euro der Wechsel von Kai Havertz zum FC Chelsea. Sein Vertrag läuft bis zum 30.06.2025. Der Wechsel sorgte für viel Interesse, was auch daran liegt, dass Havertz mit diesem Wechsel zu einem der teuersten Spieler der Welt wurde und nun in einem Team spielt, das viele bekannte Namen hat. Neben Havertz spielen auch die deutschen Profis Timo Werner und Antonio Rüdiger beim FC Chelsea.

Unter Trainer Thomas Tuchel war Havertz zeitweise nur Ergänzungsspieler in London. Seinen Stammplatz im Sturm erkämpfte er sich jedoch schnell zurück. Seine erfolgreiche Saison mit dem FC Chelsea kürte er im Champions-League-Finale 2021 mit dem entscheidenden Tor zum 1:0-Endstand gegen den Ligakonkurrenten Manchester City. Mit der Verpflichtung von Stars wie Romelo Lukaku und Raheem Sterling rückt Havertz aktuell immer häufiger in die Rolle des Unterstützungsspielers.

Kai Havertz bei der deutschen Nationalmannschaft

Joachim Löw berief Havertz am 29.08.2018 zum ersten Mal in den Kader der A-Auswahl des DFB-Teams. Sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gab Havertz am 9. September 2018. Für die EM 2021 hatte ihn Löw in den Kader der DFB-Elf berufen.

9. September 2018: Havertz debütiert für die deutsche Nationalmannschaft bei 2:1-Sieg gegen Peru

EM 2021: Deutschland scheidet im Achtelfinale gegen England aus. Havertz stand in allen vier Partien des Turniers in der Startelf und erzielte zwei Tore

Ob Havertz auch bei der WM 2022 in Katar für die DFB-Elf auflaufen wird, hängt vor allem an Bundestrainer Hansi Flick.

Kai Havertz: Titel und Erfolge

Titel Jahr Champions-League-Sieger 2021 UEFA-Super-Cupsieger 2021 FIF-Klub-Weltmeister 2021 Deutscher B-Juniorenmeister 2016 DFB-Pokalfinalist 2020

Zudem brachte Kai Havertz es im Alter von 18 Jahren und 307 Tagen im April 2018 auf 50 Einsätze in der Bundesliga. Damit ist er der jüngste Spieler, der diese Marke bislang erreicht hat. 2019 belegte Havertz bei der Wahl zum Golden Boy den dritten Platz hinter João Félix und Jadon Sancho.

Kai Havertz: Transferhistorie

Datum Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablöse 04.09.2020 Bayer Leverkusen FC Chelsea 80 Millionen Euro 01.07.2016 Bayer Leverkusen U17 Bayer Leverkusen - 01.07.2014 Bayer Leverkusen Jugend Bayer Leverkusen U17 - 01.07.2010 Alemannia Aachen Jugend Bayer Leverkusen Jugend ablösefrei 01.07.2009 Alemannia Mariadorf Jugend Alemannia Aachen Jugend ablösefrei

Kai Havertz: Social Media, Freundin und Privates

Fans von Kai Havertz finden den Sportler unter dem Namen „kaihavertz29“ auf Instagram. Hier zeigt er überwiegend Bilder, die im Zusammenhang mit seiner Karriere stehen. Daneben finden sich aber auch privatere Bilder, wie die, die Kai Havertz mit seinem Hund zeigen.

Havertz ist in einer Beziehung mit Sophia Weber. Häufig ist sie auf der Tribüne der Blues zu sehen. Offiziell äußerte sich weder Havertz noch Weber zu der Beziehung. Auch sonst gibt es wenig Informationen und Bilder rund um das Liebespaar. (ms/aa)