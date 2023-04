Kahn und Matthäus zoffen sich in Live-Interview: „Es ist anders geworden, Oliver“

Von: Alexander Kaindl

Oliver Kahn und Lothar Matthäus sind in einem Live-Interview bei Sky aneinandergeraten. Der Schlagabtausch vor dem Spiel zwischen Bayern und Dortmund im Wortlaut.

München – Da wurde es kurz mal emotional! Vor dem Kracher-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund zofften sich FCB-Boss Oliver Kahn und Sky-Experte Lothar Matthäus live im TV. Was war da los?

Kahn und Matthäus zoffen sich live bei Sky

Zunächst hatte Kahn das Vorgehen bei der Trennung von Julian Nagelsmann erklärt. Anschließend wandte er sich direkt an Matthäus. Der Hintergrund: Der Rekordnationalspieler schrieb in seiner Kicker-Kolumne: „Das Mia-san-Mia-Gefühl ist weg, Wärme, Herzlichkeit und Miteinander fehlen, die Atmosphäre im Klub eine andere. Ich weiß, dass viele im Verein so denken.“

Diese Aussage schmeckte Kahn, der lange mit Matthäus zusammengespielt hatte, überhaupt nicht! Der Schlagabtausch beim Live-Interview von Sky im Wortlaut:

Kahn und Matthäus mit legendärem Schlagabtausch: Das Live-Interview bei Sky im Wortlaut

Kahn: „Wo ist das ‚Mia san mia‘ geblieben? Da würde ich mal dich, Lothar, fragen: Was meinst du denn eigentlich mit ‚Mia san mia‘? Wenn du uns immer unterstellst: Es gibt kein ‚Mia san mia‘ mehr. Ich frage mich immer: Was genau meinst du? Du setzt es einfach irgendwo in die Landschaft und dann kann sich jeder aussuchen, was es zu bedeuten hat.“

Matthäus: „Oliver, ich mache hier keinen Privatkrieg. Du kannst mich jederzeit anrufen.“

Kahn: „Lothar, ich habe dir nur eine Frage gestellt.“

Matthäus: „Hör zu: Ich kenne auch viele Leute beim FC Bayern. Mit denen sitzt du an einem Tisch, ich kenne Leute, die du vielleicht gar nicht kennst beim FC Bayern.“

Kahn: „Aber das sind doch keine Argumente: ‚Ich kenne Leute.‘“

Matthäus: „Darf ich ausreden? Mit denen unterhalte ich mich ja auch. Ich habe auch nicht gesagt, dass es schlechter geworden ist. Es ist anders geworden, Oliver.“

Kahn in Richtung Matthäus: „Vielleicht leidet hier der eine oder andere auch an Erinnerungsverklärung“

Kahn: „Weiß ich nicht, ob es anders geworden ist, Lothar. Also, pass auf. Vielleicht leidet hier der eine oder andere auch ein bisschen an Erinnerungsverklärung oder Erinnerungsverzerrung. Also, auch zu unserer Zeit, als wir gespielt haben, du kannst dich wahrscheinlich noch erinnern: Es gab immer wieder Entscheidungen, die nicht einfach waren. Es gab immer wieder konsequente Entscheidungen und Entscheidungen – und das ist das Wichtige – die für den Erfolg dieses Vereins getroffen werden müssen und das ist nicht immer populär. Wir haben es sehr, sehr gut begründet. (…) Aber immer diese Unterstellung, wir würden hier den Stil des FC Bayern nicht wahren. Da wäre ich mal ganz, ganz vorsichtig.“

Matthäus: „Ich habe jetzt gemerkt, dass du wieder abgelenkt hast, weil der Sebastian (Hellmann, Sky-Moderator, Anm. d. Red.) hat dir eine Frage gestellt, die du nicht beantwortet hat. Du gehst auf einen Nebenschauplatz ein. Deswegen habe ich dich ja jetzt gefragt …“ (Kahn unterbricht ihn)

Kahn: „Welche Frage war es denn?“

Fans über Interview vor Klassiker: „Hatte kurz die Sorge, dass Kahn Matthäus eine reinhaut“

Hellmann greift schließlich ein und fragt nochmal nach, ob es nicht besser gewesen wäre, Nagelsmann schon am Telefon von der Entlassung zu unterrichten. Kahn erklärt nochmal das Vorgehen, Sky-Expertin Julia Simic stellt dann gezielt Fragen zu Thomas Tuchel, um die Szenerie etwas abzukühlen.

Auch im Netz war der Schlagabtausch ein großes Thema. Die Fans schrieben: „Hatte kurz die Sorge, dass Kahn Matthäus eine reinhaut. Hätte er gerne, man sah es ihm an“, „Peinlich von Kahn, wie kann er offenbar unvorbereitet in das Interview gehen. Jede Frage vorhersehbar, dann lieber Fehler im Umgang mit Nagelsmann zugeben, als ohne Argument verbal um sich zu hauen. Damit bestätigt er genau das, was Lothar kritisiert“ oder „Kahn vs. Matthäus hat was von RTL Mitten im Leben“. (akl)