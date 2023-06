Pep Guardiola und die große Kälte

Von: Jakob Böllhoff

Im Endspiel der Champions League kann der Startrainer von Manchester City am Samstag Geschichte schreiben. Über eine Reise zur Perfektion, die einen hohen Preis hat.

Was bleibt, wenn alles vorbei ist, wenn die Macht abgegeben oder der Pinsel weggelegt oder das letzte Spiel gespielt – das ist ja die große Frage. Man könnte es Vermächtnis nennen.

Und nun also die Frage spekulativ in den freien Raum der Zukunft hineingesetzt: Wie wird wohl einmal das Vermächtnis des Fußballtrainers Pep Guardiola aussehen?

Es drängt sich stark und beinahe schon im Gewand der Tatsache die Vermutung auf, dass der Spanier, der genauer gesagt ein Katalane ist, irgendwann einen sehr prominenten Platz in den dicken Geschichtsbüchern des Fußballs einnehmen wird. Vielleicht schafft er es sogar aufs Cover. Das hätte den Vorteil, das man platzsparend den Titel auf seinem Kopf unterbringen könnte, der außen kahl ist und innen opulent gefüllt mit all diesen herrlichen Fußballideen, manche von ihnen innovativ, andere leicht verworren wie von einem zum Wahnsinn neigenden Künstler. Sehr spannende Mischung.

Pep Guardiola, 52 Jahre alt, wird als Erfinder einer Schönheit in die Geschichte eingehen, eine Schönheit, die so schön ist, dass sie den Sport transzendiert. Mit ihm als Trainer spielte der FC Barcelona Ende der Nullerjahre ein omnipotentes Spiel mit allen Farben und Formen und Klängen der Welt. Man hätte Musik daraus komponieren können, und es wäre eine wunderbare Sinfonie geworden, man hätte ein Bild daraus malen können, und es wäre ein wunderbares Gemälde geworden, und man hätte eine Formel daraus machen können, und diese Formel wäre der Beweis gewesen, dass Gott existiert. Er sitzt übrigens im Himmel auf einer Wolke und schaut am liebsten Fußball.

Barcas Schönheit unter dem Trainer Guardiola geht in die Geschichte ein, weil sie keinen Selbstzweck bediente, sondern auch Pragmatismus. Dreimal haben sie die spanische Liga gewonnen in den vier Jahren zwischen 2008 und 2012, zweimal den spanischen Pokal, zweimal die Champions League. 2009 gar alles auf einmal: das berühmte Triple. So gut, so rein, so pur wie dieser FC Barcelona hatte noch nie eine Mannschaft Fußball gespielt, Guardiolas Vorstellungen des Kurzpassspiels verschmolzen mit dem Genie der Superspieler Lionel Messi, Xavi Hernandez und Andres Iniesta zu einer perfekten Einheit. Das gehört natürlich zur Wahrheit dazu: Ohne schöne und gute Spieler kein schöner und guter Fußball. Ohne Messis Dribblings wäre Guardiolas Tiki Taka an sich selbst erstickt, wenngleich natürlich mit dem klangvollsten aller Röcheln.

Was bleibt also, wenn alles vorbei ist? Am Samstagabend in Istanbul steht mal wieder ein wichtiges Spiel an in der Karriere des Fußballtrainers Pep Guardiola. Er führt Manchester City ins Finale der Champions League gegen Inter Mailand (21 Uhr/ZDF und Dazn). Es ist ein Vermächtnisspiel. Es wird ja jetzt Zeit. Der riesige Erfolg mit Barcelona ist lange her, aber er ist immer mit dabei, als Vergleichsgröße. Und es ist ja so: Jener Mann, beim dem nicht wenige glauben, er gehe als Trainer-GOAT in die Geschichte ein, als Größter aller Zeiten (wobei die Zukunft da noch nicht so gut greifbar ist), hat schon recht lange nicht mehr den wichtigsten Pokal gewonnen. Seit 2011 nicht.

Ehrlich gesagt: Guardiola hat die Champions League noch nie gewonnen, wenn er nicht zufällig gerade Barca-Trainer war und Messi auf der Höhe seines Schaffenskraft die Spiele für ihn entschied. Er hat es ab 2013 drei Jahre lang mit dem FC Bayern München versucht, und immer war spätestens im Halbfinale Schluss.

2016 ist Guardiola dann zu Manchester City gewechselt. Er war auch dort einige Mal kurz davor, er hat viele wichtige Spiele gehabt in der Königsklasse, über die er sich viele, viele Gedanken machte, und manches Mal hat er dann sechs offensive Mittelfeldspieler aufgestellt und keinen defensiven und schon gar keinen echten Stürmer. So wie im Champions-League-Endspiel 2021 gegen den FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel. Chelsea hat dann gewonnen, 1:0. Weil City genau so spielte: Wie ein Mannschaft, über die der Trainer zu viel nachgedacht hat, weil er nichts falsch machen will, beziehungsweise: ganz und gar alles richtig.

Der Zufall ist ein unberechenbarer Begleiter im Fußball. Guardiola hat ihn oft genug im Griff gehabt, so gut das halt geht. In Barcelona hat er ein Spiel der tausend Pässe spielen lassen, weil er wusste, dass Xavi oder Iniesta oder Messi irgendwann eine geniale Idee finden würden, um die tausend Pässe zu vergolden. Bei den Bayern und lange auch bei Manchester City hat sich die Sache für Guardiola dadurch wesentlich verkompliziert, dass er die Barca-Jungs nicht mehr dabei hatte. Ein Messi verändert alles.

Doch Pep Guardiola hat sich dann ganz bewusst für Manchester City entschieden, ihm war klar, dass er sich dort auf eine Näherungskurve zur Perfektion begeben würde. Der alte Arbeiterverein hatte 2009 die Sportwashing-Lotterie gewonnen, als das Emirat Abu Dhabi über eine Holding-Gesellschaft einstieg. Geld ist im Überfluss da, das Ziel klar umrissen: den Henkelpott holen. So hat Guardiola im Laufe der Jahre eine Mannschaft nach seinen Vorstellungen entwickeln können, jeder Wunsch wird ihm erfüllt. Wir haben bereits den besten Kader der Welt, aber der beste Stürmer soll auch noch dazukommen? Kein Problem, Pep, da kommt Erling Haaland schon zur Türe reinspaziert.

Barcelona war einzigartig, auch einzigartig charmant, weil die besten Spieler in der eigenen Jugend ausgebildet worden waren, so wie der Katalane Guardiola selbst. Auch das war die Schönheit. In Manchester ist er nun so etwas wie der Chefentwickler einer Fußballmaschine, in diesem Jahr soll sie endlich, nach all den Jahren des Tüftelns, den ganz großen Erfolg ausspucken: das Triple. Meisterschaft und Pokal sind schon im Sack, der Henkelpott der Königsklasse dürfte am Samstag dazukommen, sollte Inter als klarer Außenseiter nicht einen der größten Coups der Fußballgeschichte vollbringen.

Und dann? Die Herzen werden City und Guardiola nicht zufliegen. Jeder weiß, was hinter dem Erfolg steckt. Jeder weiß, dass Abu Dhabi über ein undurchsichtiges Finanzierungsgeflecht mehr Geld in den Klub einfließen lässt, als erlaubt ist. Die Uefa hat City schon einmal aus der Champions League verbannt wegen Verstößen gegen die Finanzregeln des „Financial Fairplay“. Ein Urteil, das der internationale Sportgerichtshof Cas größtenteils nur deshalb wieder kassierte, weil die meisten Vorwürfe verjährt waren. Aktuell läuft ein Verfahren des englischen Fußballverbandes gegen City, im schlimmsten Fall (oder soll man besten Fall sagen?) droht der Ausschluss aus der englischen Liga.

Barcelona war Wärme, Manchester ist Kälte. Pep Guardiola ist es egal. Er lässt großartigen Fußball spielen, mit Hilfe von teuren, großartigen Spielern, und wer der Perfektion einmal nahe war, will wieder an sie ran.

Ob es schön ist oder nicht.