Jugendtorwart aus Ukraine verhilft Bielefeld zum Meistertitel

Von: Günter Klein

Teilen

Überraschend Deutscher Meister: die U 17-Junioren von Arminia Bielefeld. © IMAGO/regios24

Ein 15-jähriger Torwart aus der Ukraine verhilft Arminia Bielefeld zu einem Meistertitel.

Das Finale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft war schon eine große Sache. Über 8000 Menschen waren ins Stadion, die Bielefelder Alm, gekommen, die der DFB herausgeputzt hatte wie zum Pokalfinale der Großen in Berlin. Mit einem Bogen, unter den sich die siegreiche Mannschaft begab: Arminia Bielefeld. 2:1 gewann sie gegen den VfL Wolfsburg, der favorisiert gewesen war und dessen Spieler weinten. Arminia hingegen gewann erstmals einen Titel im Nachwuchsbereich, allein das ist eine Geschichte. Doch noch bemerkenswerter ist die des Torhüters: Artem Zaloha (15 Jahre), der vor gut einem Jahr noch in der Ukraine lebte. Er stammt aus Dnjepropetrowsk.

Paul Neu hat die Geschichte von Artem Zaloha in den Sozialen Medien erzählt, weil er sich selbst so sehr über sie freute. Neu ist Jugendtrainer beim VfL Theesen, dem Verein aus einem Ortsteil von Bielefeld. Die erste Mannschaft spielt nur in der sechsten Liga, doch mit vielen Eigengewächsen, die Nachwuchsarbeit ist traditionell gut, da steht in der Stadt nur der Profiklub DSC Arminia über den Theesenern. Paul Neu erinnert sich daran, wie vor einem Jahr ein aus der Ukraine geflüchteter Junge, 14 damals, ins Training des VfL kam: „Er konnte kein Wort Englisch oder Deutsch, sagte keinen Ton, verzog keine Miene, aber hielt jeden Ball, der aufs Tor kam.“ Bereits eine Woche später „kennt er alle Spieler beim Namen, spricht erste Worte“.

Danach dauert es nicht lange – „und er coacht seine Mitspieler, gibt Anweisungen, feuert an“. Vereinsintern steigt er auf, spielt in der U17, die in einer Liga antritt mit der U16 von Arminia. Im Winter wechselt er zum Nachbarn, jeder beim VfL, wo er für ein Schulpraktikum selbst die U12 trainiert, gönnt ihm das.

Bei Arminia hat Artem Zaloha auch ein bisschen Glück: Man hat im Jahrgang 2006 eine Torwartlücke, also können die 2007er in die U17 aufrücken. Zunächst ist Artem die Nummer zwei, doch der Positionskollege verletzt sich. Am Sonntag gewann Arminia ihr Finale gegen Wolfsburg, Artem Zaloha saß als Deutscher Meister auf dem Rasen der Bielefelder Alm, blickte in Richtung der Tribüne und hatte die ukrainische Flagge um seine Schultern geschlungen.

„Es freut mich unendlich für den Jungen“, sagt Paul Neu, der selbstverständlich in der Arena war, durch die „Deutscher Meister DSC“ hallte.

Rein sportlich sei das jetzt kein Aufstieg aus dem Nichts gewesen, Artem habe bei Dnipro in der Ukraine bereits auf gutem Niveau gespielt. Die Leistung liege in der schnellen Integration, im Zurechtkommen in einem neuen Leben, neben dem es ja immer noch das alte mit der Last eines Krieges gebe.

Ein eben noch unbekannter Name ist dabei, zum Begriff zu werden. Auf der Seite transfermakt.de, der Börse des Fußballs, wurde umgehend ein Profil erstellt für den neuen Deutschen B-Juniorenmeister. Nun hat Artem Zaloha (die Plattform schreibt ihn Zaloga) eine kleine Transferhistorie, aber noch keinen Marktwert. Arminia Bielefeld ist das fürs Erste auch genug: Der Verein will den Spieler – ohne dass er bei ihm einen Verlust an Bodenständigkeit befürchtet – noch nicht im grellen Licht der Öffentlichkeit sehen, lehnt Interviewanfragen für ihn ab. Artem Zaloha ist 15 und kommt aus dem Krieg, und das ist eine sensible Geschichte.

Artem Zaloha ist vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen - und nun Deutscher Meister. © PRD