Jeden Stein rumgedreht

Von: Christian Düncher

Teilen

In Reih und Glied: Der OFC strebt mal wieder den Aufstieg an. © IMAGO/Hartenfelser

Kickers Offenbach Kickers Offenbach stellt sich neu auf und nimmt den nächsten Anlauf.

Die enttäuschende vergangene Saison hatte zumindest für Joachim Wagner auch etwas Gutes. Weil früh absehbar war, dass es mit dem ersehnten Aufstieg in die Dritte Liga wieder nichts werden würde, habe er endlich mal die Möglichkeit gehabt, sich „aus dem Thema rauszunehmen und neben den Verein zu stellen, um die Dinge zu ordnen“, sagte der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende des OFC. Schnell war klar, „dass wir, wenn wir es richtig machen wollen, dieses Mal richtig tief reinschneiden müssen“.

Boysen gefragt

Gesagt, getan, auch wenn das extrem viel Stress bedeutete. „Wir haben vier Wochen lang Gespräche geführt. Das war schon extrem anspruchsvoll. Aber dann ging es Schlag auf Schlag“, so Wagner. Stück für Stück setzte sich das Puzzle zusammen, beginnend mit der Geschäftsstelle. Diese sei nach dem Abgang von Matthias Georg (Geschäftsführer), Elo Hammer (Ticketing und Organisation, jetzt Assistentin des Sportdirektors und Teammanagerin beim Halleschen FC) und Sebastian Kunkel (Marketing, Viktoria Aschaffenburg) „fast komplett ausgehöhlt“ gewesen, so Wagner. Nur deren Leiter Thomas Adler, Pressesprecher Marius Schnelker sowie Ulrich Sauer (kaufmännische Leitung) waren geblieben. Hinzu kamen für Marketing und Vertrieb Dominic Stumpf sowie Hakan Ögüt, zudem die beiden Geschäftsführer Christian Hock (Sport) und Sebastian Möller (Finanzen und Organisation).

Die Geschäftsführung in einen sportlichen sowie einen nicht sportlichen Part aufzuteilen, sei richtig und wichtig gewesen, betont Wagner: „Einer alleine kann das nicht alles machen.“ Möller ist für alles außer Sport zuständig, um den Rest kümmert sich Hock. Beide machen ihren Job bislang zur Zufriedenheit des Kickers-Bosses, der jeweils „ein gutes Gefühl“ hat.

„In Sachen Mannschaft hat Christian Hock gute Arbeit geleistet. Er hat einige vielversprechende Spieler wie zum Beispiel Nazarov, Alvarez, Brinkies und Müller geholt und in Christian Neidhart einen Top-Trainer überzeugen können, nach Offenbach zu kommen“, so Wagner. Vom neuen Coach (zuletzt Mannheim) ist er angetan: „Er war schon bei anderen Traditionsvereinen und weiß, was zu tun ist. Er strahlt eine unfassbare Gelassenheit aus.“

Allerdings: Ein Trainer und Spieler, die aus der dritten Liga kamen, haben ihren Preis. Zur Größe des Etats will sich der OFC-Boss aber nicht äußern, er sagt bloß: „Dass wir weiter ambitioniert sind, sieht man. Wir hatten den Mut, es konsequent zu machen. Ich hoffe, wir haben die Chance richtig genutzt. Ob das der Fall ist, wird sich erst zeigen. Ich bin aber sehr entspannt. Vor einigen Monaten standen noch alle kurz vor einem Nervenzusammenbruch, nun macht sich auch im Umfeld wieder Optimismus breit.“

Auch ohne den schmerzhaften Verlauf der vergangenen Saison hätte der OFC laut Wagner versucht, sich „breiter aufzustellen und die Kickers-Kultur mehr zu leben.“ Hock (von 2003 bis 2005 OFC-Spieler), Stumpf (Vater Reinhard kickte für den OFC) und der zweimalige Aufstiegstrainer Hans-Jürgen Boysen (neuerdings im Aufsichtsrat) haben das „Kickers-Gen“, sagt Wagner, betont jedoch zugleich: „Die Leistung steht im Vordergrund.“ Vor allem Boysens Engagement sei „eine gute Sache. Er hat eine hohe Akzeptanz. Sein Sachverstand steht über allem und er wird eine Bereicherung für den Aufsichtsrat sein.“