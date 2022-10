Jamal Musiala: Rekorde, Erfolge, Freundin – Das müssen Sie über den Hoffnungsträger des DFB wissen

Von: Andreas Apetz, Max Schäfer

Jamal Musiala im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. (Archivfoto) © Action Plus/Imago Images

Jamal Musiala gilt als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Für den FC Bayern hat er schon Geschichte geschrieben. Für das DFB-Team will er auch durchstarten.

Frankfurt/München – Jamal Musiala ist noch keine 20 Jahre alt und hat sich schon einen Namen im deutschen Fußball gemacht. Für den FC Bayern München steht er regelmäßig in der Bundesliga auf dem Platz. Die Bayern sind von ihrem jungen offensiven Mittelfeldspieler überzeugt und wollen ihn langfristig binden. Am 5. März 2021, eine Woche nach Musialas 18. Geburtstag, unterschrieb Musiala einen Fünf-Jahres-Vertrag bis 2026.

Jamal Musialas erste Schritte beim FC Chelsea

Jamal Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren. 2005 zog seine Familie nach Fulda, wo er beim TSV Lehnerz das Fußballspielen begann und mehrere Nachwuchsmannschaften durchlief. Im Jahr 2010 erfolgte dann der Umzug nach Southampton, wo er ein Jahr beim Southampton FC spielte. Dort machte er größere Klubs auf sich aufmerksam, die ihn zu Probetrainings einluden. Darunter war auch der FC Chelsea. Acht Jahre lang war Musiala im Jugendprogramm des Londoner Clubs.

Mit 13 Jahren spielte Musiala zum ersten Mal für die U15 von England. Im Oktober 2018 wurde das Talent auch zur deutschen U16-Nationalmannschaft eingeladen und spielte auch zweimal gegen Belgien. Zu dieser Zeit entschied sich der heutige Bayern-Star für die englische Mannschaft. Zurück nach Deutschland kam Jamal Musiala im Jahr 2019. Unter Miroslav Klose spielte der damals 16-Jährige zuerst in der U17 des FC Bayern. Schon im Dezember 2019 rückte er aber in die U19 auf. Im Februar 2020 trainierte Musiala zum ersten Mal mit den Bayern-Profis. Zum Saisonstart 20/21 wurde er schließlich fester Teil des Profikaders des FC Bayern.

Steckbrief zu Jamal Musiala

Name Jamal Musiala Geboren 26. Februar 2003 Geburtsort Stuttgart, Deutschland Sternzeichen Fisch Größe 1,80 Meter Gewicht 70 kg Vereine FC Southampton, FC Chelsea, FC Bayern München Größte Erfolge Champions League-Sieger (2020), Deutscher Meister (2020, 2021, 2022)

Wunderkind Musiala stellt beim FC Bayern Rekorde auf

Seinen ersten Rekord stellte Musiala bereits bei seinem Bundesliga-Debüt in der Saison 2019/20 auf. Beim 3:1-Sieg der Bayern gegen den SC Freiburg wurde der damals 17-Jährige in der 88. Minute für Thomas Müller eingewechselt. Damit wurde Musiala zum jüngsten eingesetzten Spieler in der Bundesliga-Geschichte der Münchner. Gegen den FC Schalke 04 folgte der nächste Rekord. Am ersten Spieltag der Saison 2020/21 traf Musiala zum 8:0-Endstand und stellte damit auch den Rekord des jüngsten Torschützen des FC Bayern ein, den bis zu diesem Zeitpunkt Roque Santa Cruz innehatte.

Im Champions League Achtelfinale gegen Lazio Rom folgte am 23. Februar 2021 der nächste Rekord für Jamal Musiala. Er traf beim 4:1-Sieg im Hinspiel und wurde im Alter von 17 Jahren und 363 Tagen der jüngste Torschütze des deutschen Rekordmeisters in einem internationalen Wettbewerb. Mit dem FC Bayern wurde Musiala bislang mehrfach deutscher Meister und gewann einmal die Champions League.

Mittlerweile hat sich Bayerns „Bambi“ als Bestandteil der Münchner Offensive gefestigt. Unter Trainer Julian Nagelsmann kommt Musiala häufig im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. Dort kann er mit seinem starken Antritt und den Tempodribblings besonders glänzen.

Musiala bei der deutschen Nationalmannschaft

Durch seine starken Leistungen wurde der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw auf Jamal Musiala aufmerksam. Löw nominierte das Mittelfeld-Talent für die WM-Qualifikationsspiele des DFB-Teams im März 2021. Zuvor musste sich Musiala noch entscheiden, für welche Nationalmannschaft er spielen wollte. Neben der deutschen Staatsbürgerschaft hat er auch die englische und hätte somit auch für die „Three Lions“ auflaufen können, für die er bereits in mehreren Nachwuchsmannschaften gespielt hatte. Insgesamt kam er auf 23 Einsätze in den Jugendmannschaften der „Three Lions“.

Sein Debüt im Trikot der deutschen A-Nationalmannschaft gab Musiala am 25. März 2021 gegen Island, als er in der 78. Minute für Kai Havertz eingewechselt wurde. Er stand auch im Kader für das DFB-Team für die EM 2021. Dort überzeugte er vor allem nach seiner Einwechslung beim 2:2 gegen Ungarn. Mittlerweile gilt Musiala als Hoffnungsträger beim DFB-Team. Ob er auch bei der WM 2022 in Katar auflaufen wird, hängt vor allem von Bundestrainer Hansi Flick ab.

Jamal Musiala: Transferhistorie

Datum Abgebender Verein Aufnehmender Verein Ablöse 01.07.2020 FC Bayern München U19 FC Bayern München - 01.01.2020 FC Bayern München U17 FC Bayern München U19 - 04.07.2019 FC Chelsea Jugend FC Bayern München U17 200.000 Euro 12.04.2011 FC Southampton Jugend FC Chelsea Jugend ablösefrei 01.11.2010 TSV Lehnerz Jugend FC Southampton Jugend ablösefrei

Jamal Musiala: Titel und Erfolge

Titel Jahr Champions-League-Sieger 2020 Deutscher Meister 2020, 2021, 2022 DFL-Supercupsieger 2020, 2021, 2022 UEFA Supercupsieger 2020 FIFA Klubweltmeister 2020 Deutscher Drittligameister 2020

Jamal Musiala: Familie und Privates

Über das Privatleben von Jamal Musiala ist wenig öffentlich bekannt. Auf seinen Social-Media-Kanälen gibt er nur vereinzelt private Einblicke. Über eine Freundin oder Beziehung ist nichts bekannt. Es scheint, als würde der talentierte Fußballer sich derzeit vor allem auf seine Karriere konzentrieren. (Max Schäfer/Andreas Apetz)