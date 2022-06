Italien gegen Deutschland: Hier sehen Sie die Nations League live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Die DFB-Auswahl trifft auf Italien. © Sportfoto Zink / HMB / Julien Becker / Imago Images

Deutschland trifft am 1. Spieltag der Nations League auf Italien: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Bologna – Mit dem Auswärtsspiel beim amtierenden Europameister Italien beginnt für die DFB-Auswahl die Nations League 2022. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick steht in einer Gruppe mit England, Ungarn und eben Italien. Der Auftakt in Bologna wird vermutlich ein Duell auf Augenhöhe, das am Ende wohl über die Tagesform entschieden werden könnte.

Die italienische Nationalmannschaft verlor die Generalprobe für den 1. Spieltag in der Nations League gegen Argentinien klar mit 0:3. Trotz der Klatsche gegen den Copa-América-Sieger hat die DFB-Auswahl großen Respekt vor den Italienern. „Wir wissen um ihre Qualität, wir unterschätzen den amtierenden Europameister nicht“, sagte Serge Gnabry im DFB-Teamquartier in Herzogenaurach.

Italien gegen Deutschland in der Nations League – Ein Duell auf Augenhöhe

Jonas Hofmann, hat nur lobende Worte über den kommenden Gegner in der Nations League: „Man muss gegen Italien die Chancen, die man kriegt, eiskalt nutzen. Sie haben im Einzelnen überragende Spieler in ihren Reihen. Ich glaube, dass das der Schlüssel sein wird, diese Chancen zu nutzen und defensiv gut zu stehen, woran wir hier auch immer wieder arbeiten.“

Nach dem Auftakt in der Nations League geht es für die DFB-Auswahl weiter mit den Partien in München gegen England (7. Juni), in Budapest gegen Ungarn (11. Juni) sowie am 14. Juni in Mönchengladbach erneut gegen Italien. Serge Gnabry hat richtig Lust auf die Duelle und will die Gruppe überstehen: „Es ist ein kleines Turnier, und es wird hoffentlich ein erfolgreiches Turnier für uns werden. Wir wollen auf jeden Fall in die Finalrunde kommen.“

Anpfiff des Nations League-Spiels zwischen Italien und Deutschland ist am Samstag, dem 4. Juni, um 20.45 Uhr in Bologna. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im Free-TV und im Live-Stream schauen können.

Italien gegen Deutschland: Länderspiel live im Free-TV von RTL

Die gute Nachricht: Die Partie zwischen Italien und Deutschland am Samstag, 04.06.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von RTL übertragen.

am Samstag, 04.06.2022, wird live und in voller Länge von RTL übertragen. Die Übertragung beginnt ab 20.15 Uhr auf dem TV-Sender RTL .

auf dem . Anstoß der Partie ist um 20.45 Uhr.

Italien gegen Deutschland: Länderspiel im Live-Stream von RTL+

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Nations League-Spiel zwischen Italien und Deutschland am Samstag, 04.06.2022, live und in voller Länge im Internet bei RTL+.

zeigt das Nations League-Spiel am Samstag, 04.06.2022, live und in voller Länge im Internet bei RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

Italien gegen Deutschland: Highlights im Stream bei DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Länderspiel zwischen Italien und Deutschland nicht im Live-Stream übertragen.

wird das Länderspiel zwischen übertragen. Dafür bietet DAZN eine Stunde nach der Partie die Highlights an.

an. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

Hier können Sie ein DAZN-Abo abschließen (werblicher Link) .

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

