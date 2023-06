Inter mit Chancen? Im Prinzip Ja!

Von: Thomas Kilchenstein

Teilen

Greift mit Inter nach der Krone: Trainer Simone Inzaghi. © dpa

Wie Inter Mailand mit Hilfe von Radio Eriwan und Henrikh Mkhitaryandie Übermannschaft City schlagen will.

Henrikh Mkhitaryan, der Melancholiker aus Armenien auf der Zehn im blauschwarzen Dress, ist in letzter Zeit nicht dadurch aufgefallen, besonders viele Tore zu schießen. Das war früher schon ein bisschen anders, ein Torjäger war er nicht, klar, aber für Borussia Dortmund (2013 bis 2016), FC Arsenal oder AS Rom hat er schon einigermaßen regelmäßig getroffen, wie es sich für einen offensiven Mittelfeldakteur gehört. Und für sein Land sowieso. Bei Inter Mailand freilich, für die der mittlerweile 34-Jährige seit einem Jahr spielt, hat es in dieser Saison nicht so furchtbar gut hingehauen mit eigenen Treffern, und das lag sicher nicht daran, dass der in die Jahre gekommene Star weniger spielte, im Gegenteil: 48 Pflichtspiele hat der Mann aus Eriwan machen dürfen. In der Serie A hat der Mittelfeldspieler genau dreimal getroffen, in 31 Spielen wohlgemerkt, in der Champions League, in der er alle zwölf Partien (elfmal in der Startelf) bestritt, hat er nur zwei Tore schießen können, eines in der Gruppenphase gegen Viktoria Pilsen.

Henrikh Mkhitaryan hat sich sein nächstes Tor für eine besondere Gelegenheit aufgehoben. Im italienischen Halbfinale beim Stadtrivalen AC erzielte der feine Stratege das entscheidende 2:0, resolut setzte er sich durch, traf aus kurzer Distanz.

Der polyglotte Mann, der fünf Sprachen spricht, ist trotz seines für einen Fußballer gesetzten Alters noch immer fixe Stammkraft bei Inter, eine Mannschaft, die ohnehin nicht gerade dem Jugendwahn verfallen ist, Edin Dzeko ist 37, die Abwehrrecken Matteo Darmian und Francesco Acerbi sind 33 und 35, Mkhitaryan ist 34, Romelu Lukaku ist 30, der jüngste in der Starelf ist Alessandro Bastoni mir 24 Lenzen. Viel mehr Erfahrung geht nicht.

Aber reicht das gegen Manchester City, die derzeit vermeintlich beste Elf des Planeten? Für Inter spricht, dass es Inter ist. Ein Team, das man nie unterschätzen sollte, ein Team, das erst relativ spät in die Gänge gekommen war, weshalb sie auch bei der Vergabe des Scudetto in der Liga kein ernsthaftes Wörtchen mitreden konnten, 18 Punkte Rückstand auf den SSC Neapel brachte zwar Platz drei, aber nie ein Duell auf Augenhöhe.

Und Inter unterlag in der Gruppenphase zweimal dem FC Bayern (jeweils 0:2). Doch die Mannschaft von Simone Inzahgi bekam rechtzeitig die Kurve, fand in der Rückrunde zur Form, beförderte den FC Porto, Benfica Lissabon und eben AC Milan aus der Königsklasse, nicht allererste Adressen, aber auch keine Laufkundschaft. Und mit italienischen Mannschaften ist derzeit immer zu rechnen, in allen drei europäischen Finales standen und stehen italienische Vertretungen. Inzaghi findet: „In den wichtigen Spielen habe ich gesehen, dass meine Jungs Ressourcen abgerufen haben, von denen sie nicht dachten, dass sie sie hätten.“

Paar Bierchen im Garten

Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens, aktuell Ersatz, assistiert dem Coach: „Es gibt tausend Beispiele, wo der Kleinere den Größeren geschlagen hat.“ Linksfuß Gosens, schon 28 und einer, der einen eher ungewöhnlichen Karriereweg über die Niederlande nach Italien nahm, kann für sich nicht so richtig verarbeiten, dass er am Samstag nach der wichtigsten Trophäe im Klub-Fußball greift. Vor rund zehn Jahren verfolgte er ein Champions-League-Finale noch zusammen mit seinen Kumpels im Garten. „Da haben wir gegrillt, ein paar Bierchen gezischt und die Tore in den Gärten nachgespielt.“

Vielleicht sollte gerade Henrikh Mkhitaryan seinem „Heimatsender“ vertrauen. Frage an Radio Eriwan: Kann Inter City schlagen? Im Prinzip Ja. Nur sollten Haaland, Grealish, Bernado Silva und Gündogan auf der anderen Seite fehlen. mit sid