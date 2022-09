Inter Mailand gegen FC Bayern: Wo Champions League live im TV und Stream läuft

Von: Nico Scheck

Will mit dem FC Bayern in der Champions League gegen Inter Mailand erfolgreich starten: Thomas Müller. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Am ersten Gruppenspieltag gastiert der FC Bayern München bei Inter Mailand. Welcher Sender zeigt die Partie live im TV und Stream?

Mailand - Wie man in so eine Champions League Saison startet, weiß man beim FC Bayern München. Die vergangenen 18 Auftaktpartien hat der deutsche Rekordmeister allesamt gewonnen, die letzten neun sogar ohne Gegentor. An diesem Mittwoch (21 Uhr) soll die Serie gegen Inter Mailand möglichst fortgesetzt werden.

„Das Auftaktspiel ist in so einer Gruppenphase einfach ganz wichtig für das Gefühl und den weiteren Verlauf, um nicht unter Druck zu geraten“, betonte Thomas Müller vor der Reise gen Mailand. Das Credo lautet: „Wir müssen schon liefern, liefern und noch mal liefern.“ Ähnliche Töne stimmte Vorstandschef Oliver Kahn an: „Wir sind beim FC Bayern zum Erfolg verdammt.“

FC Bayern hadert mit Chancenverwertung, Inter Mailand mit Gegentoren

Klar ist: Ein K.o. im Viertelfinale gegen Teams wie den FC Villarreal soll es in dieser Saison nicht mehr geben. Das erklärte Ziel ist der Titel. Die Champions League sei „das Salz in der Suppe und einfach immer wieder etwas Besonderes. Auch nach all den Jahren“, betonte Müller. Noch gegen Union Berlin (1:1) 62 Minuten geschont, dürfte Müller gegen Inter Mailand wieder in der Startelf stehen. Zudem scheint die Warnung aus den zuletzt mageren Unentschieden in der Liga beim FC Bayern angekommen zu sein. „Wir müssen von Beginn an voll da sein“, forderte FCB-Trainer Julian Nagelsmann.

Während die Bayern in den letzten beiden Partien vor allem mit der mageren Chancenverwertung haderten, ist bei Inter gerade die Abwehr das zentrale Thema nach dem schmerzhaften 2:3 im 232. Mailänder Stadtderby. „Wir kassieren zu viele Tore und müssen uns wesentlich verbessern“, betonte Trainer Simone Inzaghi, der auf Mittelstürmer Romelu Lukaku verzichten muss.

Das Gruppenspiel Inter Mailand gegen den FC Bayern in der Champions League wird am Mittwochabend, 7. September 2022, um 21 Uhr im San Siro in Mailand angepfiffen. Hier erfahren Sie, wo die Partie live im TV und Stream übertragen wird.

Inter Mailand gegen FC Bayern München: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Inter Mailand gegen dem FC Bayern München wird nicht live im Free-TV übertragen.

wird im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Inter Mailand gegen FC Bayern München: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Inter Mailand gegen dem FC Bayern München im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 07.09.2022 , um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

, um mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Die Moderatorin übernimmt Laura Wontorra, Uli Hebel fungiert als Kommentator. Ihm steht Michael Ballack als Experte zur Seite.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

